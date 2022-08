Recensione GEEKOM MiniAir 11: il migliore Mini PC economico con Windows 11

In questa recensione il protagonista sarà GEEKOM MiniAir 11. Come anticipato nel titolo siamo stati positivamente colpiti da questo prodotto. Scopriamo perché

Grazie al progresso della tecnologia, i Mini PC stanno diventando abbastanza potenti da svolgere tantissimi task. Il vantaggio rispetto ad un PC desktop tradizionale è certamente la compattezza e i consumi ridotti: più spazio sulla scrivania e una bolletta più leggera. Rispetto ai laptop invece sono molto più convenienti perché non hanno tastiera e schermo inclusi. Questo può essere un bel vantaggio perché è vero che dovrete poi comprarli a parte, ma potrete sceglierli voi in base alle vostre esigenze.

Veniamo quindi al protagonista della recensione: GEEKOM MiniAir 11. Un prodotto davvero interessante nella sua fascia di prezzo. GEEKOM è riuscita a creare un prodotto elegante, completo e tutto sommato abbastanza potente da permettere un utilizzo in casa o in ufficio. Ma vedremo tutto con calma nei prossimi paragrafi.

Recensione GEEKOM MiniAir 11: specifiche tecniche

CPU : Intel Celeron N5095 di 11° gen, 4C/4T fino a 2.9 GHz

: Intel Celeron N5095 di 11° gen, 4C/4T fino a 2.9 GHz GPU : Intel UHD Graphics 605

: Intel UHD Graphics 605 RAM : 8 GB DDR4 SODIMM, espandibili fino a 32GB in Dual-Channel

: 8 GB DDR4 SODIMM, espandibili fino a 32GB in Dual-Channel Storage : 1x SSD (M.2 SATA/PCIe) da 256 GB, espandibile fino a 1TB

: 1x SSD (M.2 SATA/PCIe) da 256 GB, espandibile fino a 1TB OS : Windows 11 Pro, compatibile con Ubuntu e altre distro Linux

: Windows 11 Pro, compatibile con Ubuntu e altre distro Linux Connettvità Wireless : Bluetooth v4.0 Wi-Fi 5 Dual-Band Ricevitore IR

: Connettività Cablata : Ethernet (1000Mbps LAN) 3x USB 3.2 Gen 2, 1x USB-C (solo dati) 1x jack combi 1x HDMI 1x Mini DisplayPort 1x SD card 1x Kensington Security Slot

: Dimensioni: 117 x 112 x 34.2 mm

Recensione GEEKOM MiniAir 11: design e confezione

La prima sensazione che ho avuto aprendo la confezione di GEEKOM MiniAir 11 è di avere un prodotto premium tra le mani. Il packing è bello, molto bello – dall’innegabile stile Apple, bisogna dirlo. Lo spazio all’interno è sfruttato al massimo, senza sprechi e il prodotto è presentato benissimo, come fosse in uno scrigno. Poi c’è il biglietto di ringraziamento che è il tocco di classe.

A differenza di Apple però, GEEKOM ha pensato bene di dotare il suo MiniAir 11 con tutto il necessario. Troviamo ovviamente l’alimentatore molto compatto e con un cavo abbastanza lungo. Una custodia per riporre il Mini PC se lo dobbiamo portare in giro. Cavi HDMI, adattatore Displayport-HDMI e l’attacco standard VESA per appendere il PC dietro al monitor e risparmiare ancora più spazio. Ottima confezione insomma, bell’impatto.

Prendendo in mano il prodotto vero e proprio, le impressioni non cambiano. Abbiamo tra le mani un solido parallelepipedo di circa 10 cm di lato. Lo possiamo tranquillamente riporre ovunque, anche in tasca lo vogliamo trasportare! Nonostante sia realizzato principalmente in plastica, questa è di ottima qualità e l’assemblaggio è altrettanto soddisfacente. La sensazione al tatto è quindi di solidità. Grazie ai piedini in gomma poi rimane stabilmente piantato sulla scrivania, anche se alcuni cavi tirano un po’.

Anche l’occhio vuole la sua parte. Sicuramente siamo di fronte ad un prodotto abbastanza minimale dal punto di vista del design. Due colori (grigio opaco scuro e nero lucido che attira un po’ lo sporco), una semplice scritta e il logo Intel. Le porte di comunicazione sono in gran parte sul retro, ma è veramente ergonomica la scelta di lasciarne alcune sul davanti per accedervi più facilmente ad esempio con chiavette USB o scheda SD. Questo tipo di design rispecchia quello di molti Mini PC. Non siamo ai livelli di eleganza di Mac Mini, ma lo piazzerei comunque nella zone medi-alte della classifica. Non farà brutta figura sulla scrivania.

Recensione GEEKOM MiniAir 11: analisi tecnica

Passiamo alla parte un po’ più tecnica. Andremo a sviscerare un po’ le caratteristiche di questo prodotto, portando qualche test a supporto dei nostri commenti. Il processore Celeron N5095 è forse uno dei migliori che si possono trovare nel catalogo di Intel per i prodotti economici. Molto si trovano modelli, sia Mini PC che laptop di fascia bassa, con processori inutilizzabili o quasi. Questa CPU quad-core invece riesce a gestire abbastanza bene diversi ambiti applicativi grazie anche alle frequenze di clock che possono spingersi fino a 2,9 GHz. Abbiamo messo un po’ sotto stress questo processore con Cinebench R23, sia in single core che in multi core. I risultati sono stati tutti sommato soddisfacenti, se volete i numeri abbiamo 614 in single core e 2157 in multi core. Ci hanno particolarmente colpito le prestazioni in multi core di questo processore che lo rendono molto adatto al multitasking piuttosto che ad un uso intensivo CPU-bounded.

Analizzando le prestazioni durante i test, durati circa 15-20 minuti, scopriamo che, grazie alla ventola ben integrata su GEEKOM MiniAir 11, le temperature rimangono sempre sotto controllo. Parliamo di 67 gradi circa in multi core e sotto i 65 in single core. Mentre i consumi si sono mantenuti tra gli 8 e i 9 W. La cosa che davvero colpisce è che la ventola rimane sempre silenziosa, anche quando il PC è sotto stress. Le frequenze sono rimaste molto stabili durante il test in multi core, fisse intorno ai 2.8 GHz ovvero appena sotto la frequenza massima. In single core invece le frequenze sembrano mene stabili, oscillando tra 1.5 GHz e 2.8 GHz. Questo rispecchia un po’ il target di utilizzo di questo Mini PC che non è pensato per carichi pesanti su singolo core.

Anche la memoria SSD offre prestazioni soddisfacenti. Non siamo ai livelli dei moderni SSD PCIe, ma comunque abbiamo prestazioni sufficienti a garantire una buona fluidità e tempi di caricamento accettabili per i programmi di office, browser e quant’altro. Diciamo che siamo in linea con le prestazioni di un SSD SATA. Globalmente possiamo ritenerci più che soddisfatti dell’hardware di GEEKOM MiniAir 11. La cosa forse che lascia più impressionati è la quantità di porte di comunicazione presenti. Pur essendo molto compatto, abbiamo una gamma completa che copre praticamente tutte le esigenze di ogni utente.

Recensione GEEKOM MiniAir 11: impressioni d’uso

Passiamo adesso a parlare un po’ di come ci siamo trovati ad utilizzare questo Mini PC. Ovviamente lo abbiamo testato tenendo conto del fatto che si tratta di una macchina pensata per l’utilizzo in ufficio o in casa, non adatta a carichi pesanti. Globalmente possiamo dire che il PC si è sempre comportato abbastanza bene, rimanendo reattivo anche con diverse applicazioni lanciate insieme. L’unico tentennamento lo abbiamo visto quando Windows stava installando i suoi aggiornamenti…

Un Mini PC in ufficio, perchè no?

Come PC da ufficio, GEEKOM MiniAir 11 è sicuramente una buona scelta. Perché? Consuma poco, occupa poco spazio e funziona molto bene con i software di office. Abbiamo provato ad aprire e modificare documenti molto pesanti ad esempio un file di testo con circa 60 pagine e un foglio di calcolo con un migliaio di righe e una trentina di colonne. Non abbiamo incontrato grosse difficoltà: aperture in pochi istanti, fluidità nello scorrere le pagine ed applicare le funzioni.

Nessun problema anche a creare presentazioni o a gestire PDF di grandi dimensioni. Ovviamente, grazie anche gli 8 GB di RAM, possiamo aprire diverse finestre del browser insieme oppure diverse applicazioni insieme. Nessun problema nel multitasking.

Per quanto riguarda la creazione di contenuti: il video editing è un po’ troppo, a meno che non utilizziate qualche tool molto semplice e basilare. Invece si possono ottenere più soddisfazioni con l’editing fotografico o grafica 2D, anche se lo consigliamo per un uso amatoriale più che professionale.

Come usarlo a casa

GEEKOM MiniAir 11 è anche un ottimo PC casalingo. Per esempio se avete dei ragazzi va benissimo per studiare e fare ricerche. Si possono anche imparare i primi rudimenti di programmazione. Per la navigazione web, controllo email e tutte le varie attività domestiche è più che sufficiente.

Un altra possibilità è quella di utilizzare questo PC come media center. Infatti è in grado di riprodurre perfettamente i vari contenuti, anche in 4K dai vari servizi di streaming e anche da file locali. Date le dimensioni compatte si può connettere alla TV in salotto o in cucina e trasformarla in un dispositivo smart a tutti gli effetti. Tra l’altro GEEKOM MiniAir 11 possiede la connettività Bluetooth, WiFi e infrarossi quindi può essere facilmente gestito anche da uno smartphone, telecomando o tastiera esterna. Infine lo si può utilizzare come mini server dato il consumo molto ridotto per domotizzare la propria abitazione.

Conclusioni

In questa recensione abbiamo visto GEEKOM MiniAir 11, un Mini PC che ci positivamente impressionato. Da una parte abbiamo un’ottima cura per il design e la presentazione prodotto che è carino da vedere, solido, compatto ma funzionale e completo. Dall’altra abbiamo un hardware che per la fascia di prezzo è più che discreto e che è sufficiente per utilizzare diverse applicazioni in ambito office, studio e ricreativo.

Non possiamo che consigliare questo prodotto, ovviamente limitandosi agli usi elencati sopra. Il prezzo è tutto sommato onesto, parliamo di 329 euro sullo store ufficiale Amazon che potete accedere dal box qui sotto. Potete anche acquistarlo dal sito ufficiale in alternativa. Un ottimo lavoro da parte di GEEKOM! Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci.