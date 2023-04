In questo articolo vedremo 3 fantastiche idee regalo pensate per i fan di D&D, in occasione dell’uscita di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

Dungeons & Dragons è uno dei giochi di ruolo fantasy più famosi nella storia. Nato nei ’70, D&D ha sicuramente dato il via a una vera e propria moda che ha spopolato sempre di più. E se inizialmente era solo un gioco da tavolo, pian piano si è sviluppato in altri ambiti, creando il fenomeno del Role Playing fisico, dove giocatori si travestono e simulano una partita dal vivo.

Ovviamente il brand non si è ampliato solo per quanto concerne i giochi, ma è anche stato così influente da essere inserito in famosi film e serie TV come Stranger Things. Il 29 marzo 2023 è uscita in Italia la pellicola “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri” e noi di tuttotek.it, per l’occasione, abbiamo deciso di portare in questa guida 3 idee regalo per i fan del brand, realizzate direttamente da AbyStyle!

Iniziamo!

Borsa a tracolla retrò – 3 idee regalo per i fan di Dungeons & Dragons

E in pieno stile D&D, questa borsa a tracolla in colorazione nera con dettagli bianchi presenta una stampa retrò sul davanti con effetti di rovinio. Il disegno raffigura un cavaliere pronto a combattere contro un Drago Rosso, mentre al disotto abbiamo il logo del brand in bianco. Con delle dimensioni di: 38 x 29 x 12,5 cm, la borsa è disponibile sul sito ufficiale a un prezzo di 35,99 €.

Stampa con cornice – 3 idee regalo per i fan di Dungeons & Dragons

Questa fantastica stampa rappresenta il “Manuale del giocatore”: una delle tantissime guide necessarie per imparare a giocare al complesso RPG. Il disegno raffigura “Snurre“: un tempo re del clan Asar dei giganti del fuoco. Questa stampa con cornice realizzata da GB Eye è larga 30.5cm e alta 40.6cm ed è disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo di 19,99 €.

Set regalo XXL – 3 idee regalo per i fan di Dungeons & Dragons

Questo set racchiude in se ben 4 prodotti! In una bellissima confezione a tema, il set include: un bicchiere da pinta, una tazza e due sottobicchieri. Ogni prodotto, come potete vedere in foto, è caratterizzato da un design unico ispirato a D&D. Se vogliamo, poi, anche la confezione può essere considerata come un prodotto da collezione, vista la sua estetica. Questo set è disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo di 24,99 €.

Verso la Costa della Spada!

Questi erano i nostri consigli sulle idee regalo per gli appassionati di Dungeons & Dragons. Vi ricordiamo che sul nostro sito potete trovare altre guide simili su One Piece, Dragon Ball e molto altro!

Noi ringraziamo come sempre AbyStyle e vi invitiamo a seguire tuttotek.it per altri articoli dal mondo nerd e non solo.