Monitor più venduti – Classifica | Giugno 2021

Il mondo degli monitor è sempre in evoluzione, le aziende presentano quasi ogni settimana nuovi dispositivi. Il processo di rilascio dei nuovi prodotti non segue tempi specifici, anche se è possibile individuare un aggiornamento annuo per ogni fascia di prezzo. In un mondo del genere scegliere il prodotto giusto è davvero complesso. Noi ne abbiamo già parlato in questa guida che tratta dei migliori monitor da acquistare. Abbiamo poi anche analizzato il mercato delle TV in questo articolo.

A questo punto ci siamo chiesti, ma le persone alla fine cosa comprano veramente? Ed eccoci qui con la nostra guida “Monitor più venduti – Classifica“.

HP contro samsung è oramai la lotta che ci apprestiamo a seguire di mese in mese! Questo mese torna a crescere samsung, con HP che perde posizioni. Bene LG e Philips!

In questa prima parte della guida ai monitor più venduti andremo semplicemente ad esplorare quelli che sono i dispositivi più acquisitati. Ci teniamo a specificare che questa lista non è redatta da noi, si basa semplicemente sui dati che forniti da Amazon in merito ai suoi volumi di vendita, così da essere oggettiva. Questa lista si aggiornerà automaticamente giorno per giorno riportando in maniera dinamica le variazioni fra i best seller. Per evitare di essere troppo prolissi, prenderemo in esame solo le prime 10 posizioni fra i monitor più venduti.

Sorpresi di vedere solo un monitor 4K fra i più venduti? Noi no, al momento attuale lo standard è ancora il Full HD e questo si ripercuote anche sui best seller di Amazon. Vi ricordiamo che giocare in una risoluzione 2K o 4K comporta un esborso hardware proibitivo per la maggioranza degli utenti, da ciò la nostra sorpresa di vederne uno qui in classifica.

