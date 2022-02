Recensione AVM FRITZ!Box 4060: l’oltre-modem Wi-Fi 6

In questa recensione il protagonista è AVM FRITZ!Box 4060, un modem Wi-Fi 6 di fascia alta per chi non vuole rinunciare alle prestazioni. Ma oltre ad essere uno strumento potente, il nuovo model di AVW sposa anche un nuovo design

Ormai la tecnologia Wi-Fi 6 sta diventando sempre più uno standard nel PC e smartphone. Questo standard garantisce prestazioni eccezionale che di certo vi permetteranno di sfruttare al massimo una connessione in fibra ottica FTTH anche per gli anni a venire. Ma questo AVM FRITZ!Box 4060 è molto di più di un rapidissimo modem-router. Infatti si integra perfettamente in tutto l’ecosistema FRITZ!Box e con FRTIZ!OS.

Recensione AVM FRITZ!Box 4060: specifiche tecniche

WAN a Gigabit per la connessione a modem DSL, via cavo o fibra

Wi-Fi 6 fino a 2.400 + 2.400 + 1.200 Mbit/s

Telefonia senza fili con DECT e Smart Home

Wi-Fi Mesh intelligente per la rete locale

Accesso remoto sicuro con VPN

Antenne : 1x 2,4Ghz, 2x 5GHz, 4×4 MU-MIMO, 4x unità radio per velocità di 1.200Mbps (2,4GHz) e 2.400 + 2.400Mbps (2x 5GHz)

: 1x 2,4Ghz, 2x 5GHz, 4×4 MU-MIMO, 4x unità radio per velocità di 1.200Mbps (2,4GHz) e 2.400 + 2.400Mbps (2x 5GHz) 1x porta WAN da 2,5 Gbps

3x porte LAN Gigabit Ethernet

1x porta USB 3.0 per collegare stampante o dispositivi di archiviazione

NAS integrato con connessione veloce USB 3.0 a NAS esterno

Dimensioni : 81 x 210 x 170 mm

: 81 x 210 x 170 mm Potenza media assorbita: 9-11 W

Recensione AVM FRITZ!Box 4060: design ed installazione

Partiamo con l’aspetto che più ci ha colpito dopo aver tirato fuori dalla scatola questo modem. Come ben sappiamo, nonostante siano dei prodotti ottimi qualitativamente ottimi, i FRITZ!Box hanno da sempre un design diciamo un po’ particolare, forse anacronistico? Ma con questo nuovo AVM FRITZ!Box 4060 la storia forse comincia a cambiare. Già il fatto che si sviluppi in verticale è un grande elemento di innovazione che ricorda quello delle moderne console da gioco. Ma oltre a questo, tutto il design è stato ripulito e reso molto più elegante. Di fatto ora abbiamo delle linee molto più pulite e semplice, senza elementi di disturbo. Una grossa innovazione che sicuramente apprezziamo in un dispositivo che deve far parte dell’arredamento domestico. Forse manca qualche dettaglio da smussare, ma possiamo dire ormai anche AVM si è portata al passo coi tempi.

DSC6291

DSC6292

DSC6285

L’installazione è davvero semplice. Basterà inserire la spina di alimentazione (che è disponibile anche con la presa italiana) e collegare il cavo Etherner alla rete tramite la porta WAN. Attenzione però: dovrete avere una porta Ethernet e non il tradizionali doppino telefonico. Dopo un’attesa di qualche decina di secondi, il modem sarà operativo e potrete cominciare a collegarvi con i vostri dispositivi. Il tasto WPS è sulla parte anteriore con la scritta “Connect”, mentre sul posteriore troviamo le porte Ethernet e il QR code per connettersi alla rete. Nella confezione è incluso un cavo Ethernet. Le password invece sono sulla parte inferiore.

DSC6282

DSC6278

Recensione AVM FRITZ!Box 4060: prestazioni e utilizzo quotidiano

Veniamo all’analisi delle prestazioni. Le specifiche sono assolutamente da top di gamma. Solo macchine di fascia alta riusciranno a saturare la banda offerta da questo modem. O, se vogliamo vederla in altri termini, tenere attaccati anche molti dispositivi non lo metterà in difficoltà. Nei nostri test, eseguiti in rete locale per evitare il bottleneck della rete pubblica, abbiamo completamente saturato la banda della scheda di rete di un PC di fascia media, con una velocità di circa 400 Mbps e un ping di 1 ms in media. Anche collegando altri dispositivi alla rete, la velocità non cala. Ne abbiamo connessi fino a 5. Questo AVM FRITZ!Box 4060 garantisce ottime prestazioni in termini di velocità. Più che sufficienti per una connessione domestica ad altre prestazioni, ma anche piccoli uffici o studi professionali, perché no.

Grazie alla tecnologia Dual Band, il modem AVM FRITZ!Box 4060 garantisce sia una elevata velocità che una buona copertura. Ovviamente per sfruttare al massimo le potenzialità del modem dovrete ricevere un segnale molto pulito. Tuttavia, anche se ci sono alcuni muri in mezzo, il segnale riesce a passare lo stesso, permettendo di coprire l’intera casa. Nei nostri test abbiamo ottenuto una copertura ottima di un intero piano. Anche al secondo piano della casa il segnale arrivava, un po’ degradato. Ma comunque si poteva godere di almeno 30 Mbps in media, nella posizione più sfavorevole della casa. Non dimentichiamo comunque che con la tecnologie Wi-Fi Mesh potrete estendere la rete all’infinito senza soluzioni di continuità. La copertura in ogni caso è superiore alla media e potrete coprire una casa di medie dimensioni senza grossi problemi.



Recensione AVM FRITZ!Box 4060: le funzionalità smart

Sappiate che se acquistate AVM FRITZ!Box 4060, non acquistate un semplice modem, ma un dispositivo ricco di funzionalità integrate molto interessanti. Accendendo alla pagina di gestione all’indirizzo fritz.box e inserendo la password potrete visualizzare tutte le funzionalità aggiuntive che AVM ha preparato per noi e che ricadono sotto il nome di FRTIZ!OS. Prima di tutto ci sono le funzionalità legate alla sicurezza: c’è un registro dove potete vedere chi è connesso alla rete e quanto traffico ha fatto passare attraverso la rete e abbiamo a disposizione anche una blacklist per bannare certi dispositivi. Ci sono funzioni di parental control e si possono creare dei profili personalizzati con limitazioni sul traffico o sui siti visitabili. Funzionalità utili in casa con i ragazzi, ma soprattutto in ambito professionale.

Si possono poi connettere telefoni e dispositivi domotici e gestire tutto all’interno di FRTIZ!OS. Per i patiti di gaming si possono anche creare delle reti locali ad elevate prestazioni. E poi abbiamo una chicca interessante. AVM FRITZ!Box 4060 funziona anche da NAS. Infatti, connettendolo via USB ad una memoria esterna, vi permetterà di accedere ai contenuti multimediali e documenti di vario genere, supportando i formati più comuni. Diciamo che ovviamente non siamo allo stesso livello di un NAS vero e proprio come flessibilità e funzionalità, tuttavia per un piccolo mediacenter amatoriale va bene. L’interfaccia da smartphone non è il massimo, ma da PC si riesce abbastanza bene a godersi un film. Inoltre se volete avere rapido accesso a foto, documenti, video di vario genere senza pagare un servizio di cloud, questa funzionalità è più che utile.

Conclusioni

AVM FRITZ!Box 4060 è un modem-router davvero potente. A livello di prestazioni si posizione sulla fascia alta del mercato. Con il restyling che ha subito poi possiamo dire di aver davanti un prodotto abbastanza gradevole alla vista e moderno rispetto ai predecessori che venivano penalizzati un po’ dal desing. L’ecosistema FRITZ! è sempre ben ingegnerizzato ed è semplicissimo installa il modem ed interfacciarlo con altri dispositivi. Le funzionalità aggiuntive di FRTIZ!OS poi sono davvero utili e ben implementate. Il prezzo di questo prodotto è abbastanza elevato, parliamo di circa 250 euro, ma si tratta di un prodotto di fascia alta che utilizza le ultime tecnologie. Se vi basta qualcosa di più semplice, considerate il modello FRITZ!Box 7530. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!