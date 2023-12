La top 5 dei classici e intramontabili film di Natale

Natale è alle porte e da parte nostra vi proponiamo una top 5 dei film classici e intramontabili che può essere bello rispolverare per l’occasione

Prepariamoci quindi insieme alla notte più magica dell’anno con le pellicole che hanno fatto la storia del cinema, e in qualche caso anche della televisione italiana, fino ad entrare di diritto nelle tradizioni natalizie come il panettone, l’albero addobbato o la classica tombolata. Chi non ama accoccolarsi sul divano in compagnia delle persone care o di una tazza di cioccolata calda a guardare una divertente commedia di Natale? Entriamo dunque nel vivo di questa breve classifica.

5. Mamma ho perso l’aereo | Top 5 film classici per Natale

Non è Natale senza Mamma ho perso l’aereo, film degli anni novanta che ha riempito i palinsesti delle televisioni e continua a farlo. La storia è quella di Kevin (Macaulay Culkin) un bambino di otto anni che, durante le vacanze di Natale, viene accidentalmente lasciato a casa da solo dalla sua famiglia ed è costretto non solo a prendersi cura di se stesso senza averlo mai fatto prima, ma soprattutto a tenere testa a una coppia di criminali (interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern) che derubano le case lasciate vuote per le Feste. Diventato negli anni un vero e proprio cult, con delle scene intramontabili come quelle legate alla caccia al ladro, Mamma ho perso l’aereo è davvero un titolo imperdibile ed è disponibile su Disney+, dove c’è anche il sequel, Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York con il cameo l’ormai ex presidente degli USA Donald Trump.

4. Il Grinch | Top 5 film classici per Natale

Tra i vari classici di Natale non può non essere menzionato Il Grinch, pellicola questa del 2000 firmata da Ron Howard che vede Jim Carrey vestire i panni della creatura verde che odia il Natale ed è determinato a rovinarlo per tutti gli abitanti del paese di Chinonsò, che invece non vedono l’ora di celebrare le festività natalizie. Al pari di altri grandi classici, Il Grinch è un titolo che passa ogni anno nel palinsesto televisivo per l’incredibile performance di Jim Carrey (non a caso più volte accostato a un sequel, benché finora smentito) e per la storia di un antieroe pronto ad aprire il suo cuore.

3. La vita è meravigliosa | Top 5 film classici per Natale

Un altro classico non solo di Natale, ma della storia del cinema in genere è La vita è meravigliosa, pellicola di Frank Capra con James Stewart nei panni del protagonista. La trama ruota intorno alla figura di George Bailey, un uomo dal cuore buono che è costretto a rinunciare ai suoi progetti di vita quando accetta di portare avanti l’azienda di famiglia. Sempre altruista, generoso e pronto a sacrificarsi per gli altri, con una moglie innamorata di lui, George comincia a dubitare di sé e di ogni cosa quando gli eventi cominciano a virare verso difficoltà sempre maggiori. Arrivato al punto di rottura, George medita il suicidio, ma prima che abbia l’occasione di gettarsi nelle fredde acque del fiume viene raggiunto da un angelo custode che gli dimostrerà quanto la sua vita sia importante e, di fatto, meravigliosa.

2. The Family Man | Top 5 film classici per Natale

Un altro titolo da inserire tra i classici di Natale disponibili su Netflix è The Family Man, il film del 2000 diretto da Brett Ratner che vede come protagonisti gli attori Nicolas Cage e Téa Leoni. La trama ruota intorno a un sotterfugio narrativo simile a quello di Sliding Doors: un uomo di successo ma dalla vita solitaria, si trova ad avere la possibilità di sbirciare in un’esistenza alternativa, osservando come sarebbero potute andare le cose se avesse preso decisioni differenti. Sebbene non sia interamente incentrato sul periodo natalizio, The Family Man rimane incontestabilmente un classico natalizio.

1. Una poltrona per due | Top 5 film classici per Natale

Se c’è una tradizione ormai collaudata negli anni è quella di trasmettere, la sera della Vigilia, il film di John Landis su Italia 1. Per i pochi che ancora non conoscessero questo cult degli anni Ottanta con Eddie Murphy e Dan Aykroyd è una sorta di rivisitazione comica del classico Il principe e il povero. La trama ruota intorno a un ricco uomo di Wall Street che, a seguito di una scommessa fatta ai suoi danni dai suoi due annoiati datori di lavoro (Don Ameche e Denholm Elliott), perde tutto. Al contrario, Billy Ray Valentine (il personaggio di Murphy) passa dall’essere un senzatetto ad avere più soldi di quanti ne abbia mai potuti vedere. Quando però i due capiscono di non essere altro che un gioco nella vita di due anziani con troppo tempo libero, decidono di prendersi la loro vendetta. Rilancio di una carriera per alcuni, trampolino per altri, questo film è la storia del cinema natalizio. Anche quest’anno, come da più di un quarto di secolo a questa parte, l’appuntamento con Una ltrona per due è su Italia 1.

Qual è il vostro classico natalizio preferito?

Dai cinepanettoni ai grandi classici delle feste, dalle commedie romantiche ai film di animazione: quale è il vostro film per Natale preferito? In questo speciale ne abbiamo elencati solo cinque ma naturalmente la lista potrebbe essere ben più lunga: da Love, Actually (dal quale è tratta l’immagine in copertina) a Nightmare Before Christmas, da Miracolo nella 34ª Strada (che forse ha l’immagine del Babbo Natale per eccellenza recitato da Richard Attenborough) a, perché no, Vacanze di Natale del 1983. Fateci sapere nei commenti la vostra opinione!

