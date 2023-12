Anime Breakfast: La Tomba delle Lucciole, fra crudeltà ed innocenza

In questa nuova puntata di Anime Breakfast vogliamo strapparci il cuore dal petto e tornare a parlarvi de La Tomba delle Lucciole, capolavoro dello Studio Ghibli che non si addice proprio tanto allo spirito natalizio, ma che oggi è più attuale che mai

Ohi ohi, quanto sarà difficile questo Anime Breakfast. Non solo per la difficoltà di trattare certe tematiche in spazi che sono normalmente leggeri e distanti, ma anche perché non vogliamo in alcun modo fare spoiler a chi non ha avuto modo di godere di questa pellicola dello Studio Ghibli. Ve lo abbiamo anche strambamente consigliato nei film d’animazione giapponese che, magari, potreste utilizzare per passare il pomeriggio di Natale (qui la lista completa!), optando per una soluzione più profonda e sicuramente meno allegra. In questa sede vogliamo approfondirlo un po’, senza come già detto rovinare l’esperienza a nessuno. E quindi nulla, ci strappiamo il cuore dal petto e in questa puntata di Anime Breakfast ripeschiamo dalla memoria La Tomba delle Lucciole. Ohi ohi.

Haha no shi | Anime Breakfast: La Tomba delle Lucciole

La Tomba delle Lucciole viene pubblicato nel 1988, prodotto dallo Studio Ghibli e diretto stavolta non dal maestro Miyazaki, ma dall’altrettanto defunto maestro Isao Takahata. Venne presentato, in realtà, in contemporanea con Il Mio vicino Totoro, decisamente distante per tematiche. Forse anche per questo motivo, la pellicola fu poco pubblicizzata ed è tutt’ora uno dei film Ghibli meno conosciuti anche in occidente. Basato sul racconto di Akyuki Nosaka, La Tomba delle Lucciole si distingue dal filone distintivo della compagnia per la sua narrazione toccante e potente e che pone il focus sulla devastazione della guerra, vista però dagli occhi non dei potenti, non dei soldati, non degli strateghi. Vista dagli occhi di due fratelli neanche adolescenti.

Seita e Setsuko sono due… bambini, non sappiamo come altro definirli. Vivono giorno per giorno, cercando di sopravvivere agli ultimi mesi della guerra. Siamo infatti nel 1945 e i due giovani, già separati dai genitori per motivi diversi, sono costretti a fuggire di casa perché le bombe degli americani sono arrivate anche a Kobe, il loro piccolo paese natio. Tutti i luoghi un tempo familiari diverranno, con il passare del tempo sempre più ostili e terrificanti. Gli orrori a cui Seita assiste sono indicibili e cerca sempre di proteggere la piccola Setsuko, sebbene non sempre sia così facile. O forse sarebbe meglio dire che non lo è mai.

Passando da un rifugio ad un altro, da cui sono sempre costretti a scappare per tutta una serie di motivi, Seita e Setsuko vivono alla giornata, con i viveri che riescono a recuperare e con quello che sono riusciti a portar via dalle macerie della loro casa, completamente soli e indifesi davanti ad un mondo in costante declino, fra razionamento delle risorse e una sconfitta che per il Giappone si fa sempre più vicina.

Sakura no Shita | Anime Breakfast: La Tomba delle Lucciole

Non proseguiamo oltre: avrete già capito che il punto forte de La Tomba delle Lucciole è il suo comparto narrativo. Affrontare la crudeltà della guerra attraverso l’innocenza degli occhi di due bambini in modo così crudo è al contempo annichilente ed emotivamente devastante. Takahata è un regista che non ha nulla da invidiare al più celebre Miyazaki, e proprio con la sua bravura riesce a catturare frame by frame la vulnerabilità dei due piccoli protagonisti, ma anche la strenua forza che mettono nella continua lotta per sopravvivere in un mondo che sembra essersi dimenticato che cosa vuol dire essere umano.

L’innocenza che caratterizza tutta la pellicola incrementa quel senso di tragedia che sottende tutto il film: Seita e Setsuko sono costretti, nonostante la giovanissima età, ad affrontare il lutto, la fame, la malattia, il senso di impotenza e la perdita di tutto ciò che avevano sempre conosciuto. Se già avevano un rapporto molto stretto, in quanto fratello e sorella, con il proseguire della narrazione la loro connessione diventa sempre più autentica. La capacità di Takahata di dipingerli così autentici e così vicendevolmente responsabili e protettivi incarna perfettamente la forza dell’amore fraterno, pur se in un contesto di assoluta e travolgente disperazione.

Ike no Hotori | Anime Breakfast: La Tomba delle Lucciole

Come potete ben capire da queste nostre parole, La Tomba delle Lucciole tocca corde emotive profonde e che, anche solo a buttar giù queste righe, vengono risvegliate. Ad accompagnare gli eventi, la preziosissima e commovente colonna sonora composta da Michio Mamiya, in perfetta sintonia con le struggenti immagini rappresentate a schermo e composta, perlopiù, da tracce musicali della tradizione giapponese. Un ulteriore modo di far immergere lo spettatore nella cultura e nell’atmosfera del periodo, sebbene così lontano sia temporalmente sia per mentalità.

Anche visivamente, pur essendo un film di 35 anni fa, La Tomba delle Lucciole è ancora impressionante. Lo Studio Ghibli ha sempre saputo distinguersi per la cura nei dettagli e in questa pellicola il tutto è traslitterato all’ennesima potenza: dal giardino delle lucciole alla città distrutta, ogni ambientazione, ogni luogo, ogni momento sono rappresentati magistralmente. Altrettanto magistrali sono le animazioni delle espressioni facciali dei due protagonisti, che fanno raggiungere vette di empatia, di dolore e comprensione che trascende qualsiasi barriera linguistica.

Hotaru no Haka

Concludiamo questo Anime Breakfast dedicato a La Tomba delle Lucciole con una piccola riflessione. Sebbene la pellicola dello Studio Ghibli abbia ormai superato i tre decenni di vita, è oggi più attuale che mai. E non è soltanto una rappresentazione e una critica alla guerra, ma vuole essere una riflessione sulla resilienza umana e sulla perdita dell’innocenza. Seita e Setsuko rappresentano proprio questo: la fragilità della vita umana, la lotta per mantenere almeno un barlume di umanità ed empatia in un mondo sconvolto dalla violenza. Esattamente come quello che viviamo noi ogni giorno.

Fateci sapere che cosa ne pensate voi di La Tomba delle Lucciole qua sotto nei commenti e continuate a seguirci qui su tuttotek.it!

