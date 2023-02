PS4 e PS5: top 10 dei migliori giochi per San Valentino

I l cielo degli innamorati è sempre azzurro: ecco i migliori giochi per un San Valentino in blu, da giocare insieme (e non) su PS4 e PS5

In occasione di San Valentino, stiamo dedicando tre top ten diverse ai giochi migliori di ogni console: in questa classifica ci dedicheremo al meglio che PS4 e PS5 hanno da offrire. Passeremo in rassegna un po’ di tutto: esclusive, indie e titoli multipiattaforma, ma con un occhio di riguardo a due caratteristiche in particolare. Cercheremo infatti di dedicare il giusto spazio ai giochi che parlano d’amore o che comunque vantano storie d’amore notevoli. In alternativa, come sempre, c’è il caro vecchio co-op: la possibilità di fare squadra con chi vi sta vicino, e che (fidatevi del sottoscritto) è un vero allenamento per l’affiatamento di coppia.

Numero 10: Don’t Starve Together – I migliori giochi di PS4 e PS5 per San Valentino

Se “in salute e in malattia” vi porta a fare gli scongiuri, sappiate che evitare di morire di fame è, a suo modo, romantico quanto basta per dare a Don’t Starve Together il decimo posto tra i migliori giochi PS4 e PS5 per San Valentino. Sostenersi tra le avversità può temprare anche le coppie meno affiatate, e se almeno uno tra voi è un patito o una patita dell’estetica in stile Tim Burton, avete trovato un passatempo perfetto per la Festa degli Innamorati. Se poi, tra una battuta di caccia (ai mostri e agli orrori) e l’altra trovate il tempo anche di sfamare il vostro languore per i cioccolatini, tanto di guadagnato!

Numero 9: Persona 5 – I migliori giochi di PS4 e PS5 per San Valentino

I giochi in single player non sarebbero particolarmente adatti a questa lista, ma ci sono casi come Persona 5 che restano sempre e comunque eccezioni valide. Il gioco di ruolo targato Atlus e SEGA, ora disponibile in italiano nella riedizione Royal, parla d’amore sotto più differenti aspetti. I più burloni tra voi si sarebbero aspettati piuttosto Catherine fare capolino, ma diciamoci la verità: quel gioco parla più di corna (in senso anche letterale) che altro. Qui invece potrete trovare l’amore tra più possibili candidate, e nel frattempo guarire il cuore dei perversi per costruire un mondo migliore. I Ladri Fantasma vi ruberanno il cuore!

Numero 8: Spider-Man Remastered – I migliori giochi di PS4 e PS5 per San Valentino

Il sottoscritto, come ha già detto parlando di sé qualche articolo fa, ama tanto i videogiochi quanto altre forme di intrattenimento. Una di esse è la nona arte, ovvero il fumetto. Da patito dell’Uomo Ragno qual è, chi vi scrive non può fare a meno di consigliarvi Spider-Man Remastered in qualità di uno dei pochi media a trattare l’amore tra Peter e Mary-Jane da quando la storia a fumetti Soltanto Un Altro Giorno ha mandato tutto a rotoli. Non solo il gioco è la coronazione indiscussa del team di sviluppo Insomniac Games nella loro scalata all’open-world; ospita anche uno degli ultimi cameo del compianto Stan Lee, che ha dato voce al suo desiderio di poter rivedere insieme i Romeo e Giulietta della cultura contemporanea. Lacrimuccia.

Numero 7: LittleBigPlanet 3 – I migliori giochi di PS4 e PS5 per San Valentino

Cosa c’è di meglio di un bel peluche da regalare alla propria dolce metà? Sackboy non sarà proprio il più convenzionalmente carino tra i pupazzi di pezza, ma LittleBigPlanet 3 non smette mai di trasudare fascino e di esprimerlo attraverso quegli adorabili occhietti neri. Per questa incarnazione, il franchise passa dalle mani esperte di Media Molecule alla fucina creativa di Sumo Digital, ma il risultato è lo stesso: un mondo (anzi, il nostro mondo) di idee di level design da affrontare insieme. Se siete in una relazione da “affronteremo insieme il mondo intero”, il co-op di questo inesauribile editor di livelli è quello che fa per voi.

Numero 6: The Last of Us Part II – I migliori giochi di PS4 e PS5 per San Valentino

Se l’adattamento televisivo di una serie che Naughty Dog ha concepito (ammettiamolo) più per la TV che per le console fa per voi, godetevela pure sotto le coperte con una tazza di cioccolata calda. Ma se l’amore senza confini visto in The Last of Us Part II è tale da mettervi un controller tra le mani siamo anche più contenti. (Di questo parla la top, no?) Non parlavamo di “amore senza confini” per caso: le condizioni disperate in cui si trova l’umanità nella saga videoludica più cinematografica di casa Sony possono rendere qualsiasi coppia più solida, come ci insegnano Ellie e Dina.

Numero 5: Overcooked: All you can eat – I migliori giochi di PS4 e PS5 per San Valentino

Avete mai lavorato nella ristorazione? Chi vi scrive deve anche alzare la mano in risposta alla sua stessa domanda, e può confermare che il loop di gameplay al cardiopalma di Overcooked: All you can eat è una rappresentazione dell’interno delle cucine fedele al 100%. Le comande arrivano una dopo l’altra, e serve molta, molta intesa se ci si vuole dividere i compiti in modo ideale. I più attenti tra voi ricorderanno che il sottoscritto ha recensito il gioco su una piattaforma diversa, ma non temete: anche sulle console di casa Sony è possibile affrontare insieme l’aria tagliente come un rasoio che si può respirare dietro un bancone.

Numero 4: Shovel Knight: Treasure Trove – I migliori giochi di PS4 e PS5 per San Valentino

Un gioco in co-op che è (in parte) anche una storia d’amore? Dove dobbiamo firmare? Per il palato fino dei fedelissimi del titano cobalto, è possibile che Shovel Knight: Treasure Trove non si adatti agli standard fotorealistici del restante palinsesto. Tuttavia, questo trionfo di nostalgia verso l’era 8-bit è interamente (o almeno, finché si parla dell’avventura di base, Shovel of Hope) fruibile in co-op. Non solo, come contenuto esclusivo alle console Sony è presente uno scontro segreto con Kratos da God of War, in veste di boss facoltativo. Che c’è di meglio di prenderlo a badilate sui denti? Farlo in compagnia, ma è ovvio!

Numero 3: Ratchet & Clank: Rift Apart – I migliori giochi di PS4 e PS5 per San Valentino

Anche al di fuori del contesto romantico, difficilmente ci viene in mente una coppia videoludica più affiatata di un certo lombax e del suo compare robotico. Al loro debutto sulle piattaforme next-gen, i due fanno faville nonostante si trovino al centro di una quadriglia da loro non richiesta. Ratchet & Clank: Rift Apart ci insegna che non c’è squarcio multiversale capace di tenerci realmente separati dalle persone che ci sono più care. E questo vale sia per Ratchet mentre Clank è in compagnia di Rivet, sia per Kit mentre sostituisce il secondo, sulla schiena del primo, mentre cerca di tornare con la terza… insomma, ci siamo capiti.

Numero 2: MultiVersus – I migliori giochi di PS4 e PS5 per San Valentino

In un’altra delle classifiche di oggi abbiamo parlato di Garnet, che nel capolavoro animato moderno Steven Universe è un’unione molto letterale di due entità che si amano alla follia. E cosa chiedere di più a un gioco come MultiVersus, se non fare di Garnet un elemento del roster? Che ne dite di una risposta a Super Smash Bros. Ultimate che fa degli scontri due-contro-due l’opzione di default? Il vostro affiatamento di coppia sarà messo a dura prova dal matchmaking online, ma ne uscirete da vincitori… a patto che, sempre citando la fenomenale serie, ci sia “solo amore in voi”. And the winner is…

Numero 1: Kingdom Hearts: All-in-One Package/The Story so Far

Un posticino, nelle nostre tre top, per il crossover tra Disney e Square-Enix, dovevamo trovarlo per forza. E visto che c’è l’opzione di fare propria l’intera saga con un solo acquisto, è Kingdom Hearts All-in-One Package (o anche solo The Story so Far, nel trailer qui sotto, che esclude III) a conquistare la medaglia d’oro dell’amore. Perché, come ci ricordano i titoli di coda di 2.8 Final Chapter Prologue, è questo il tema portante della serie: l’amore, in tutte le sue forme. Il cuore ci guiderà negli angoli più remoti del multiverso, come una chiave capace di aprire ogni porta. E non è forse la nostra dolce metà la chiave per il nostro cuore? Buon San Valentino, piccioncini!

Ora sta a voi dirci la vostra: voi come avreste compilato la classifica? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.