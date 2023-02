San Valentino 2023: i trenta migliori giochi consigliati da tuttoteK

Tre top ten diverse: ecco i migliori giochi per PS4/PS5, Xbox One/Series X/Series S e Nintendo Switch per festeggiare San Valentino

In occasione di San Valentino, chi vi scrive ha voluto triplicare la solita top ten tematica di rito per creare tre differenti classifiche, tutte per sviscerare i migliori giochi di ogni console. I parametri, senza doverli considerare per forza dei dogmi imprescindibili, sono in realtà molto semplici. Da un lato, abbiamo un’enfasi sulle storie d’amore presentate nel gioco interessato. Dall’altra, il semplice fatto di poter giocare insieme a un certo titolo. Naturalmente, in alcuni casi per qualcuno di voi il nesso con l’amore potrebbe essere debole, ma non fossilizziamoci sui tecnicismi: è il pensiero che conta… ed è meglio applicare questa filosofia solo agli articoli, almeno per oggi.

I migliori giochi per San Valentino, secondo (un redattore di) tuttoteK

Naturalmente, San Valentino e il gaming non devono andare per forza a braccetto, ma siamo felici per le coppie tra voi che la pensano diversamente: è per voi che abbiamo selezionato i migliori giochi per le varie console. Diciamo “console” e non “piattaforme” perché, e da qui il nostro preambolo di dieci secondi fa, il PC si sposa meglio alle esperienze più marcatamente in single player. Per giocare insieme alla stessa postazione, checché ne dicano i puristi della “master race”, non c’è nulla di meglio dei controller. Ed è per questo, dunque, che abbiamo radunato le nostre idee in tre differenti classifiche.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nostro elenco puntato per le tre differenti puntate di questo speciale, pubblicate nell’arco di questa mattina. Vi auguriamo ancora di passare un San Valentino all’insegna dell’affiatamento e dell’amore. Perché sappiamo benissimo quanto ce ne sia bisogno, di questi tempi. All’amore che manda avanti il mondo!

