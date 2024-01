Visions of Mana: annunciato il periodo d’uscita

A sorpresa durante l’Xbox Developer Direct, Square Enix ha annunciato il periodo d’uscita di Visions of Mana con un ricco gameplay trailer

Ieri sera si è tenuto l’Xbox Developer Direct, il ricorrente evento di Microsoft dedicato ai titoli in arrivo sulle piattaforme e i servizi Xbox. L’evento doveva essere abbastanza tranquillo dato che erano stati già annunciati in anticipo i partecipanti, ma a quanto pare c’è stato comunque spazio per qualche sorpresa. Infatti durante l’Xbox Developer Direct è comparsa anche Square Enix, che ha svelato il periodo d’uscita di Visions of Mana con un corposo gameplay trailer.

Il periodo d’uscita di Visions of Mana non è molto lontano

Il gameplay trailer mostrato da Square Enix durante l’Xbox Developer Direct era davvero ricco di informazioni sul gioco. Il video ci ha permesso infatti di assistere ad alcuni combattimenti che pongono molta enfasi sul lato action del gioco. Questi scontri infatti evidenziavano la possibilità di creare combo composte sia da attacchi fisici che magici, oltre che la possibilità di colpire i nemici a mezz’aria.

Il trailer inoltre ci ha permesso anche di ascoltare la splendida musica che accompagnerà i giocatori e ha introdotto i Pikuls. Queste creature sono un ibrido tra uno yorkshire, un pangolino e il dio Anubis, e i giocatori avranno la possibilità di cavalcarle.

Però, tra tutte le novità presenti nel trailer, i giocatori di sicuro saranno maggiormente interessati a quelle riguardo l’uscita. Al momento non è stata fissata una specifica data di lancio, ma Square Enix ha annunciato che Visions of Mana sarà disponibile nel corso dell’estate 2024, cioè tra massimo 7 mesi.

Visions of Mana sarà disponibile nel corso di quest’estate per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.