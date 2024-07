Samsung One UI 7: un’interfaccia utente rivoluzionata

Ecco le ultime novità sulla One UI 7 di Samsung: ritardi nel lancio e rinnovamenti dell’interfaccia utente

L’attesa per One UI 7, la nuova interfaccia utente di Samsung basata su Android 15, continua a crescere. Inizialmente previsto per questa settimana, il lancio della prima beta pubblica per i dispositivi della famiglia Galaxy S24 è stato posticipato. Secondo le ultime indiscrezioni, l’aggiornamento dovrebbe vedere la luce nella terza settimana di agosto.

One UI 7: le ultime informazioni

Il motivo di questo ritardo sembra essere legato all’aggiornamento One UI 6.1.1, attualmente in fase di distribuzione per tablet, smartphone pieghevoli e alcuni dispositivi di fascia alta più datati. Samsung sembra intenzionata a concentrarsi su un aggiornamento alla volta, garantendo così un’esperienza utente ottimale per tutti i suoi clienti.

Ma cosa ci riserva One UI 7? Le aspettative sono alte. L’aggiornamento promette un profondo rinnovamento dell’interfaccia utente Samsung, a partire da un pannello Impostazioni rapide ridisegnato e separato dalle notifiche, angoli più arrotondati, nuove icone per le app Samsung, un design inedito per la schermata di blocco con indicatore di stato di carica della batteria e scorciatoie più visibili, una barra di ricerca nella parte inferiore del cassetto delle app e una nuova app della fotocamera ottimizzata per l’uso con una sola mano.

Conclusioni

Ma le novità non finiscono qui. Si vocifera anche di animazioni più fluide, anche se questa informazione resta da confermare. Per il momento, non ci resta che attendere pazientemente l’arrivo di One UI 7 e scoprire tutte le sorprese che Samsung ha in serbo per noi.

