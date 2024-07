Golf alle Olimpiadi di Parigi 2024: dove vedere i tornei

Le Olimpiadi di Parigi 2024 rappresentano un’occasione unica per vedere il golf ai massimi livelli, l’emozione è garantita. Prepara il tuo calendario e non perdere neanche un torneo di questa straordinaria competizione

Le Olimpiadi di Parigi 2024 promettono di essere un evento spettacolare, e il golf non farà eccezione. Questo sport, che ha fatto il suo ritorno ai Giochi Olimpici a Rio 2016 dopo oltre un secolo di assenza, sarà nuovamente protagonista. I tornei di golf si svolgeranno al Golf National, uno dei campi più prestigiosi d’Europa, situato a Saint-Quentin-en-Yvelines, a circa 30 km a sud-ovest di Parigi. Il torneo maschile inizierà giovedì 1 agosto e si concluderà domenica 4 agosto, mentre il torneo femminile si terrà da mercoledì 7 agosto a sabato 10 agosto. Entrambi i tornei seguiranno un formato di 72 buche, con 18 buche giocate ogni giorno. Le medaglie saranno assegnate al termine del quarto giro di ciascun torneo.

Calendario dettagliato:

– Torneo maschile:

– 1 agosto: Primo giro (09:00-18:00)

– 2 agosto: Secondo giro (09:00-18:00)

– 3 agosto: Terzo giro (09:00-18:00)

– 4 agosto: Quarto giro e assegnazione delle medaglie (09:00-18:00)

– Torneo femminile:

– 7 agosto: Primo giro (09:00-18:00)

– 8 agosto: Secondo giro (09:00-18:00)

– 9 agosto: Terzo giro (09:00-18:00)

– 10 agosto: Quarto giro e assegnazione delle medaglie (09:00-18:00)

Dove vedere i tornei di golf alle Olimpiadi di Parigi 2024

Per gli appassionati che non potranno essere presenti di persona, ci sono diverse opzioni per seguire i tornei di golf delle Olimpiadi di Parigi 2024. La copertura televisiva sarà ampia e dettagliata, con diverse emittenti che trasmetteranno gli eventi in diretta. La Rai offrirà una copertura in chiaro delle Olimpiadi, inclusi i tornei di golf. Inoltre, Eurosport, disponibile tramite il pacchetto Sport di Sky e la piattaforma streaming Discovery+, dedicherà ben 10 canali alle Olimpiadi, garantendo una copertura completa di tutti gli eventi. Gli abbonati a Now potranno seguire i tornei sui canali Eurosport 1 e 2.

Per chi preferisce lo streaming online, Discovery+ sarà la piattaforma di riferimento. Gli abbonati avranno accesso a una copertura completa, con la possibilità di seguire ogni buca in diretta. Anche la piattaforma RaiPlay offrirà lo streaming degli eventi trasmessi in chiaro dalla Rai. Se desideri vivere l’emozione del golf olimpico dal vivo, è possibile acquistare i biglietti tramite il sito ufficiale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Non perdere l’opportunità di vedere i migliori golfisti del mondo competere per l’oro olimpico in uno dei campi più iconici d’Europa.

