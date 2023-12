Like a Dragon: Infinite Wealth, ecco il trailer del doppiaggio inglese

SEGA ha recentemente pubblicato un nuovo trailer di Like a Dragon: Infinite Wealth dedicato al doppiaggio inglese

Recentemente si è tenuto il PC Gaming Show: Most Wanted, un grande evento dedicato ai videogiochi più attesi. Durante la presentazione sono stati celebrati i 25 titoli più attesi del momento e tra di loro al quarto posto è comparso anche il nuovo capitolo di Like a Dragon. In occasione dell’evento quindi SEGA ha pubblicato un nuovissimo trailer di Like a Dragon: Infinite Wealth dedicato al doppiaggio inglese.

Il doppiaggio inglese di Like a Dragon: Infinite Wealth avrà le voci di Daniel Dae Kim e Danny Treyo!

Ebina è il leader del clan Seiryu, un’organizzazione yakuza il cui presidente è attualmente in carcere. Dwight, il capo della banda hawaiana dei Barracuda, supervisiona il mercato di merci contraffatte più grande del mondo, aiutato dal suo fiuto per gli affari e dal suo affilatissimo machete. Questi due personaggi ricoprono dei ruoli davvero importanti nella storia di Like a Dragon: Infinite Wealth, il loro doppiaggio inglese è stato affidato rispettivamente a Daniel Dae Kim e Danny Treyo. Le voci di questi due attori si prestano benissimo ai personaggi e sicuramente sapranno mettere in risalto la versione inglese del gioco.

Al lancio di Like a Dragon: Infinite Wealth manca ancora un po’ di tempo, ma gli appassionati ansiosi di tuffarsi nel mondo del crimine giapponese, cantare al karaoke e scoprire la storia di Kazuma Kiryu, possono giocare a Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Questo titolo narra gli eventi che conducono a Like a Dragon: Infinite Wealth, di cui include anche una demo giocabile.

Like a Dragon: Infinite Wealth sarà disponibile dal 26 gennaio 2024 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.