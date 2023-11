Persona 3 Reload: ecco Ken Amada nel nuovo trailer del gioco

Il cast di Persona 3 Reload mette un altro personaggio sotto i riflettori: ecco il trailer dedicato a Ken Amada, il più giovane del gruppo

Per par condicio, dopo il trailer dedicato a Captain Boomerang in Suicide Squad: Kill the Justice League eccone uno per Ken Amada, il rampollo più giovane tra i protagonisti di Persona 3 Reload. Atlus ha rilasciato diversi video di presentazione per il cast, e ora tocca alla mosca bianca del gruppo SEES. Doppiato da Justine Lee nel remake, Ken non frequenta il liceo Gekkoukan dove invece si ritrovano gli altri membri del gruppo. Con Nemesis come suo… ahem, personale Persona, il membro affiliato all’arcana Justice si rivela formidabile in battaglia. Potete avere un piccolo assaggio di cosa vi aspetta in-game consultando voi stessi il video che abbiamo incluso qui sotto.

Cosa porta con sé Ken Amada nell’ultimo trailer di Persona 3 Reload

Anche senza fare spoiler di alcun tipo, quel che lascia intuire il trailer è che Ken cerca da subito di dimostrare il suo valore senza intralciare nessuno dei “colleghi” più grandi. È anche un fanboy fatto e finito, come dimostra la sua passione per lo spinoff della sua serie preferita, ma sono dettagli. A discapito del video Xbox-centrico qui sopra, le piattaforme previste per il lancio (2 febbraio 2024) sono PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox Series S, PC e Xbox One. Il video di oggi è l’ultimo di Atlus, che non ha mancato di mostrare gli altri. Ce ne sono per il protagonista e per i compari Yukari Takeba, Junpei Iori, Akihiko Sanada, Mitsuru Kinjo, Fuuka Yamagishi, Koromaru, Aigis e gli antagonisti di Strega.

Ora sta a voi dirci la vostra: siete ansiosi di riscoprire questo classico su piattaforme moderne? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.