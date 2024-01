Recensione What If…? 2 episodio 7: improbabile coppia

Vi presentiamo la recensione episodio per episodio della stagione 2 di What If…?: ecco la recensione dell’episodio 7

TITOLO ORIGINALE: What If…?. GENERE: animazione. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: A.C. Bradley. CAST: Jeffrey Wright, Karen Gillan, Jude Law, Michael Rooker, Seth Green, Taika Waititi, Michael Douglas, Hayley Atwell, John Slattery, Kurt Russell, Chris Hemsworth, Laurence Fishburne, Sebastian Stan, Atandwa Kani, Jon Favreau, Cate Blanchett, Clancy Brown, Josh Brolin, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Frank Grillo, Jeff Goldblum, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Sam Rockwell, Paul Rudd, Mark Ruffalo, Cobie Smulders, Tessa Thompson, Stanley Tucci, Rachel Weisz. DURATA: 20 minuti per episodio. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: dal 22 dicembre 2023.

La storia di Hela inizia in modo simile a quella di Thor nel primo film del franchise uscito nel 2011. A differenza di Thor: Ragnarok però, Odino sceglie di non imprigionare Hela per aver osato avere opinioni e ambizioni. Hela fa giustamente notare che è stata cresciuta per combattere, quindi chiedergli di fermarsi ora è ridicolo. Il suo tentativo di usare il Mjölnir su di lui fallisce e Odino fa a pezzi il potente martello, privando Hela del suo potere come punizione per la sua sete di sangue prima di cacciarla. Sull’elmo di Hela fa un incantesimo simile a quello fatto sul Mjölnir nel primo Thor, concedendo i suoi poteri a chiunque si dimostri caritatevole. L’elmo si schianta sulle montagne della Cina, dove Wenwu e i suoi uomini, conosciuti in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, lo trovano.

Hela e Wenwu: un’improbabile alleanza | Recensione What If…? 2 episodio 5

In questa serie, come nella prima, vengono proposti futuri alternativi per i personaggi più (o meno) amati dell’universo cinematografico Marvel. Nel settimo episodio della seconda stagione la protagonista è decisamente una cattiva, Hela, che per quanto interpretata (anche nella versione animata) dalla amata Cate Blanchett, è difficile percepire come possibile buona. Eppure molti fan della Marvel si sono scatenati sui social media per elogiare l’episodio e condividere quanto abbiano apprezzato questo improbabile team-up. In effetti la parabola di Hela avrebbe potuto essere diversa: la sua ambizione ben avrebbe potuto essere bilanciata con della compassione, ovviamente appresa sulla Terra.

Una nuova storia, forse inutile | Recensione What If…? 2 episodio 7

Mentre Cate Blanchett è tornata per prestare la sua voce a Hela, ruolo che ha interpretato per la prima volta in Thor: Ragnarok, sia Odino che Wenwu sono stati interpretati da altri attori per la serie animata. Per Wenwu, il ruolo è stato invece affidato a Feodor Chin. Anche per Odino, Anthony Hopkins assente dall’episodio è stato rimpiazzato dall’attore di Bugs Bunny, Jeff Bergman.

Quindi in definitiva, oltre all’apprezzato ritorno di Cate Blanchett, l’episodio rischia di essere un po’ troppo fine a se stesso. Non si vede uno schema generale, come in altri episodi, né nuovi personaggi, se non una Hela buona quasi forzata però. Insomma, c’è stato un passo indietro rispetto agli altri episodi, per cui al di là di una storia simpatica resta poco altro.

6 Una Hela buona Punti a favore Interessante l'incrocio tra cultura norrena e asiatica Punti a sfavore Episodio fine a se stesso

