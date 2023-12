Ci siamo, il nuovo anno è alle porte e tante sorprese ci aspettano dal cinema: ecco i film più attesi dalla redazione per il 2024, ne vedremo delle belle!

Il 2023 è stato un anno ricco di sorprese, sia film che ci hanno catturati e conquistati, sia film che ci hanno fatto ribrezzo per quanto fossero fatti male. A proposito, ecco i peggiori film del 2023, dove ci sono film che non potevano non essere presenti in lista. Ora, però, è arrivato il momento di parlare di cose belle, di cose succose, di cose che ci fanno salire l’hype a mille. Ecco la lista dei film più attesi per il 2024 dalla nostra redazione!

5. Dune: Parte Due | I film più attesi dalla redazione per il 2024

La prima parte ci ha catturati con il suo nuovo universo, con i personaggi stravaganti, i costumi, le creature e i pianeti. Ora Denis Villeneuve (qui la filmografia completa) torna a raccontarci della sua interpretazione del futuro e dei viaggi nello spazio con Dune Parte Due, in cui il nostro protagonista Paul Atreides, interpretato da Thimotée Chalamet, si unirà a Chani (Zendaya) e al gruppo chiamato Fremen con l’obiettivo di vendicarsi degli assassini della sua famiglia. Nel mentre, Paul dovrà compiere scelte difficili tra la donna che ama e il destino dell’universo.

Paul, infatti, affronterà una missione in cui cercherà di impedire che accada qualcosa di terribile all’universo. Il mondo di Dune ci ha affascinati con il primo film, l’ambientazione desertica e i personaggi ancora avvolti dal mistero ci incuriosiscono parecchio e non vediamo assolutamente l’ora di scoprire che cosa ci aspetterà nel secondo capitolo e quali sorprese scopriremo riguardo alla storia dei protagonisti, soprattutto di Chani, il personaggio più misterioso del film. Dune: Parte Due è atteso per il 13 marzo 2024.

4. Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero | I film più attesi dalla redazione per il 2024

Partiamo con un gran bel ruggito per Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero, il nuovo film del Monsterverse con protagonisti i nostri mostri preferiti, Godzilla il Re dei Mostri e Kong dell’Isola del Teschio. Questi due si sono scontrati nel film precedente per delle incomprensioni, che ora sono state chiarite, per fortuna. Già, perché ora il mondo deve affrontare una grossa minaccia: Skar, un altro scimmione che, dal trailer, sembra avere una grande intelligenza e poteri radioattivi. Godzilla e Kong dovranno unire le forze per sconfiggerlo e salvare il mondo ancora una volta. Le premesse per questo film sono altissime, i due kaiju insieme fanno venire la pelle d’oca e siamo assolutamente entusiasti di vederli lottare insieme come alleati. Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero uscirà il 12 aprile 2024.

3. Furiosa | I film più attesi dalla redazione per il 2024

La saga di Mad Max è ormai vecchia di quasi 50 anni, con il primo film Interceptor con Mel Gibson che risale al 1979 e da allora il regista George Miller non ha mai sbagliato colpo. La saga si è risvegliata con il pluripremiato Mad Max Fury Road, dove abbiamo potuto fare la conoscenza del personaggio di Furiosa, interpretata da Charlize Tharon. Il personaggio è stato talmente apprezzato da guadagnarsi un film tutto suo, un prequel ambientato molti anni prima, dove la giovane Furiosa è interpretata da Anya Taylor-Joy e dovrà sfuggire dalle grinfie della banda di motociclisti guidata da Dementus.

Come si può dedurre dal trailer, ma soprattutto dall’interpretazione di Chris Hemsworth, che in questo film è irriconoscibile, Dementus è un villain folle, scatenato, senza scrupoli, nato e cresciuto nelle Terre Desolate dove ha imparato a combattere e sopravvivere e non vuole altro che sempre più potere. La giovane Furiosa dovrà giocarsi bene le sue carte per ritrovare la strada di casa. Furiosa uscirà il 23 maggio 2024.

2. Kung Fu Panda 4 | I film più attesi dalla redazione per il 2024

Dopo 8 anni dall’ultimo film, torna al cinema il panda più famoso e amato del mondo in Kung Fu Panda 4. Po, il nostro amatissimo e buffo Guerriero Dragone, deve diventare qualcosa di più di quello che è: il leader spirituale della Valle della Pace. Ciò implica non solo abbandonare il titolo di Guerriero Dragone, ma di affidarlo a qualcun altro, quindi Po dovrà affrontare due sfide molto difficili che vanno in contrasto con quello che è sempre stato.

Po non sa cos’è la spiritualità, deve lavorare sodo per fare il passo successivo e raggiungere il rango del suo insegnante Shifu e addestrare il nuovo Guerriero Dragone, una giovane volpe ladruncola di nome Zhen. Allo stesso tempo, arriva un nuovo avversario, la Camaleonte, che vuole impadronirsi del bastone del chi di Po datogli da Maestro Oogway, per rievocare tutti i suoi avversari, tra cui Tai Lung, ottenere i loro poteri e impadronirsi della Cina. Ce la farà il nostro panda preferito a reggere tutte queste responsabilità? Kung Fu Panda 4 uscirà il 21 marzo 2024.

Deadpool 3 | I film più attesi dalla redazione per il 2024

Lo stiamo aspettando da tempo, lo vogliamo da tempo, e finalmente sta per arrivare: Deadpool 3. Ryan Reynolds ci ha fatti passare ore di risate e puro divertimento con i suoi primi due film, Deadpool del 2016 e Deadpool 2 del 2018. Questo sarà anche il primo film di Deadpool sotto la direzione della Disney, il che preoccupa un po’, ma ci hanno assicurato che Deadpool rimarrà vietato ai minori come i primi due film, senza toccare la sacra violenza che caratterizza il personaggio del Mercenario Chiacchierone. Ciò che ci fa esaltare ancora di più, però. è il grande ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine.

L’emozione era troppo grande per tenere nascosto il segreto, perciò Ryan ci ha subito spoilerato che Wolverine sarà coprotagonista, insieme a Deadpool, nel terzo film sul mutante. Basta questo per renderlo il film più atteso dalla redazione, Wolverine è un personaggio che abbiamo amato proprio grazie al fascino e il carisma di Hugh Jackman, specialmente dopo che ci ha spezzato il cuore in quel capolavoro di Logan di James Mangold, che si è avvalso perfino una nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. Perciò, sapere che Deadpool 3 sarà un buddy movie con Wade Wilson e Logan Howlett, la coppia più stravagante che vedremo sullo schermo, ci rende impazienti di vedere questo nuovo film che sarà pieno di violenza, gag divertenti tra i due protagonisti e tanta azione.

Un anno di grandi ritorni

Questi film che abbiamo elencato sono pieni di ritorni di grandi personaggi, personaggi che non vediamo da molti anni. Basti pensare appunto al ritorno di Tai Lung in Kung Fu Panda 4, Immortan Joe in Furiosa, Godzilla e Kong, ma il ritorno per cui siamo più entusiasti è senza la minima ombra di dubbio quello di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, un attore e un personaggio che hanno fatto la storia del cinema, un’unione che va avanti da ormai più di 20 anni. Questo 2024 mostra già di avere dei begli assi nella manica per quanto riguarda la goduria e l’emozione che proveremo nel guardare questi film al cinema. Un anno pieno zeppo di grandi ritorni che siamo sicuri non ci deluderanno e che renderanno questo 2024 indimenticabile per gli appassionati.

