Acer: presentate le nuove schede grafiche Nitro e Predator BiFrost

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove schede grafiche Nitro e Predator BiFrost di Acer ?

La Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC sarà disponibile in Italia nel primo trimestre con prezzi a partire da 599,00 € . Invece la Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC e la Nitro AMD Radeon RX 7700 XT OC saranno disponibili nello stesso periodo con prezzi a partire da 579,00 € e 519,00 € , rispettivamente. La Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC sarà disponibile in Italia a partire da febbraio.

Le nuove schede grafiche desktop di Acer sfruttano l’architettura AMD RDNATM 3 per offrire potenti prestazioni di gioco e flussi di lavoro creativi . Con funzionalità avanzate come acceleratori raytracing e tecnologia IA, queste schede consentono una risoluzione uniforme e una frequenza di aggiornamento elevata nei titoli più esigenti. Supportano anche il nuovo motore multimediale AMD encode/decode, offrendo una gamma di colori più ampia e miglioramenti durante la riproduzione o lo streaming.

La Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC presenta 16 GB di memoria GDDR6 con velocità fino a 624 Gbps, mentre la Nitro AMD Radeon RX 7700 XT OC offre 12 GB di memoria GDDR6 a 432 Gbps. Invece, la Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC è stata progettata per offrire prestazioni ottimali. Questa dispone di 16 GB di memoria GDDR6 a 288 Gbps e di un avanzato sistema di dissipazione con: ventole Nitro FrostBlade ad anello, cuscinetti a doppia sfera, prese d’aria e una base di rame rinforzata per un raffreddamento efficiente.

Aniello Cozzolino

