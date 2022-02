Horizon Forbidden West: come gira su PS4?

Scopriamo insieme, in questa news dedicata, come gira su console PS4 il recentissimo Horizon Forbidden West

Fin dal suo annuncio ufficiale, l’ultima fatica di Guerrilla Games si è imposta come un titolo decisamente orientato verso le console next gen. Quando è giunta la conferma che esso sarebbe stato giocabile anche su PlayStation 4, molti fan si sono chiesti quali sacrifici tecnici si sarebbero resi necessari per per permettere al gioco di funzionare senza sacrificare troppo del proprio splendore. Ora, dopo il lancio ufficiale, è stato finalmente possibile verificare di persona la situazione. Ecco quindi come gira Horizon Forbidden West su PS4.

Ecco come gira su console PS4 Horizon Forbidden West

Delle meraviglie del nuovissimo Horizon Forbidden West vi abbiamo ampiamente parlato anche nella nostra recensione dedicata, ma se siete possessori di PS4 interessati a provare il titolo, potreste avere qualche comprensibile timore su come gira quest’ultimo su tale sistema. La nuovissima avventura di Aloy nell’Ovest Proibito sembrava voler essere un’esclusiva PS5, ed infatti sulla console next gen di Sony il titolo può beneficiare della maggiore potenza hardware e dell’SSD integrato. Grazie ad essi il gioco gira più fluidamente, con un maggiore dettaglio grafico e la possibilità di scegliere fra la modalità Performance (che permette di giocare a 60 fps ed una risoluzione di 1800p) o Risoluzione (che fa scendere gli fps a 30 ma con una grafica in 4K).

I non possessori di console next gen però saranno felici di sapere che l’ultimo titolo di Guerrilla sembra essere stato ottimizzato davvero bene anche per le console della precedente generazione. Al netto di ovvi e prevedibili compromessi di carattere tecnico, gli utenti potranno comunque godersi il viaggio di Aloy alla bellezza di 1080p e 30 fps su PlayStation 4 base e slim, mentre sulle versioni Pro la risoluzione raggiungerà i 1800p. Non sembrano essere stati segnalati significativi cali nelle prestazioni, rendendo così il titolo perfettamente godibile sui sistemi di entrambe le generazioni. Inoltre l’arrivo su PC, negli ultimi tempi, di diversi titoli esclusivi per la console Sony (tra cui anche il precedente Horizon Zero Dawn) fa ben sperare circa la possibilità che anche Forbidden West possa in futuro approdare su Computer, ma per il momento non vi sono dichiarazioni ufficiali in merito.

E voi vi siete già tuffati nella nuova avventura di Aloy? Su quale console state giocando questo attesissimo titolo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.