Super Smash Bros Ultimate: torna il “Metallo pesante”

L’evento del weekend ci va giù pesante: tutti gli Spiriti di metallo tornano “in massa” nel Tabellone di Super Smash Bros. Ultimate

Sebbene lo Slayer di DOOM non porti musica con sé, il “Metallo pesante” parrebbe essere il focus dell’evento in replica per chi passerà il weekend in compagnia di Super Smash Bros. Ultimate. Dopo un torneo all’insegna dei picchiaduro più classici, stavolta la scrematura tematica coinvolgerà il Tabellone degli Spiriti. Al centro dell’evento, infatti, vedremo tanta, tantissima ferraglia. Tutti i personaggi metallici (che si tratti di metallo organico o meno) visti nella colossale ed enciclopedica “raccolta di figurine” del gioco saranno più facilmente reperibili nel Tabellone durante il weekend.

Pesante giace sul capo la corona di metallo: Spiriti coriacei nel Tabellone di Super Smash Bros. Ultimate

I protagonisti dell’evento “Metallo pesante” di Super Smash Bros. Ultimate saranno i seguenti. Ce la vedremo con Mecha-Fiora, Padre di Ness, Magearna, EVE, Mario metallo, Metal Man, Metal Sonic, Aegislash, Metagross, Steelix, Chibi-Robo, Ray Mk II, Duon, Armatura Robobot, Mecharagosta, Bombospino, Diggernaut, Mecha Ridley, Titanus Magnus, Categnaccio, Mettaur, Omega, Gamma, Skarmory, Magneton, Chibi-tot, Pikmin roccioso, Piombospino e Tinto. Che raccolta! E, come sempre, tre di essi saranno avversari coriacei che potremo affrontare a orari fissi.

Parliamo, nel caso, di Mecha-Fiora (sette di mattina e di sera), Mario metallo (undici di mattina e di sera) e Padre di Ness (tre di notte e di pomeriggio). Di questi, gli ultimi due fanno capolino nel video che abbiamo incluso nella miniguida dedicata all’evento “Ritmo”, con cui lo stesso Masahiro Sakurai ci spiega come trasformare certi avversari di classe Leggenda in autentiche barzellette. Avremo tempo dalle sette di mattina di dopodomani, venerdì 11 febbraio, alla stessa ora di lunedì 14 (con i nostri migliori auguri alle coppie). Questo sarà il culmine di una settimana movimentata, tra un’ondata di saldi e un Nintendo Direct previsto per stasera alle undici.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’evento? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.