Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 20/02/22

Aloy trionfa, Leggende Pokémon Arceus tonfa: tornano finalmente i dati di vendita d’oltremanica per i videogiochi in formato fisico

Stavolta ci siamo congedati dai dati di vendita per decisamente più tempo del previsto, ma almeno ora abbiamo di nuovo un censimento per i videogiochi riguardo alla settimana appena conclusa. Mai come ora, infatti, il reportage di GamesIndustry.biz sulle somme tirate dall’ente britannico GfK traccia una linea invalicabile tra “la puntata precedente” e “settimana scorsa”. Per il resto, però, le cose restano sempre le stesse: il formato di riferimento, nello specifico, è quello fisico. I risultati per le vendite in digitale, invece, arrivano solo a settimana inoltrata. Possiamo finalmente iniziare, almeno!

Il fascino proibito dell’ovest

La medaglia d’oro per i dati di vendita di questa settimana è tutta per Horizon Forbidden West, il secondo lancio di maggior successo per i videogiochi PS5. Pur non toccando le inarrivabili vette di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, il titolo ha saputo superare comunque le cifre di FIFA 22. Il 68% delle vendite è stato registrato su PS5, mentre il rimanente è andato all’altro formato. I numeri al lancio sono comunque sotto del 35% rispetto al predecessore, ovvero Horizon Zero Dawn (2017). Conoscete già la tiritera di PS5: le vendite dipendono dalla disponibilità delle console, per cui aspettatevi un saliscendi continuo nei prossimi mesi.

I secondi son tosti e prorompenti, tutti differenti – Dati di vendita per i videogiochi

Se stavate seguendo i nostri dati di vendita per sapere che ne è stato di Leggende Pokémon Arceus, potete dormire comodamente tra due guanciali: in fatto di velocità nel volare via dagli scaffali, il titolo di Game Freak ha superato abbondantemente tutti gli altri videogiochi. Il 2022 sarà appena iniziato, ma l’ultimogenito del franchise più lucrativo al mondo è stato in testa per ben tre settimane consecutive. Per quel che ci da modo di capire GamesIndustry.biz, quelli di questa settimana (quella appena conclusa, intendiamo) sono i primi risultati al ribasso. Le vendite sono infatti calate del 52%.

Arrampicamuri e arrampicatore di classifiche – Dati di vendita per i videogiochi

Ricordate quanto abbiamo detto sul saliscendi giusto due paragrafi fa? Ecco, l’arrivo di Horizon Forbidden West porta con sé anche l’arrivo di altre unità di PS5, e il già citato Marvel’s Spider-Man: Miles Morales non ha potuto far altro che beneficiarne. Il titolo dedicato al secondo grande arrampicamuri portato su console da Insomniac Games sale di ben quindici posizioni. L’aumento del 90% nelle vendite lo ha infatti portato al dodicesimo posto. Parlando di altri titoli che purtroppo non vedrete nella nostra tabella di fine articolo, abbiamo Ratchet & Clank: Rift Apart, che rientra nella top 40 con un dignitoso ventesimo posto.

Ezio “boia dé” Auditore e altre storie – Dati di vendita per i videogiochi

Appena al di sotto di Ratchet & Clank: Rift Apart abbiamo Assassin’s Creed: The Ezio Collection. Il rientro in classifica di Ezio Auditore da Firenze avviene in ventunesima posizione, in seguito all’uscita della versione per Nintendo Switch della raccolta. Passando ad altri titoli nati nel caro Vecchio Continente, abbiamo Cyberpunk 2077. Ora il gioco vanta finalmente una versione nativa per Xbox Series X ed S e PS5, il che significa che le vendite dello sfortunato titolo di CD Projekt hanno ricevuto un bello slancio del 271% riportandolo in classifica al ventitreesimo posto.

Re delle legnate e tabulati conclusivi

L’altro titolo nuovo tra i videogiochi protagonisti dei nostri dati di vendita è The King of Fighters XV, che debutta in trentesima posizione con il 53% delle vendite su PS5, il 25% su PS4 e il restante 23% sulle piattaforme della famiglia Xbox. Non resta altro che lasciarvi alla nostra consueta tabella. Per chi di voi fosse nuovo alla chiave di lettura, sappiate che i piazzamenti di questa settimana (cioè quella appena conclusa) sono al centro. La colonna a sinistra, invece, riguarda la precedente (ovvero i dati rimasti esclusivi a GfK e raccolti settimana scorsa). Buona consultazione!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato Nuovo arrivato 1 Horizon Forbidden West 1 2 Leggende Pokémon Arceus 2 3 Dying Light 2 4 4 Mario Kart 8 Deluxe 3 5 FIFA 22 5 6 Animal Crossing: New Horizons 10 7 Call of Duty: Vanguard 8 8 Minecraft (versione Nintendo Switch) 7 9 Mario Party Superstars 14 10 Just Dance 2022

