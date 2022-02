Super Smash Bros Ultimate: torna il torneo “Faccia a faccia”

Il torneo “Faccia a faccia” dedicato a Terry Bogard torna a infiammare il weekend di Super Smash Bros. Ultimate: ecco in cosa si distingue

Ci siamo ripromessi, con il ritorno di “Identità segreta”, di non trattare più gli eventi di cui abbiamo già parlato, ma nel caso del torneo “Faccia a faccia” siamo di fronte ad una replica mai vista prima nella nostra copertura di Super Smash Bros. Ultimate. Dopo che il roster ha accolto sia Ryu che il suo equivalente transoceanico Ken Masters, l’arrivo di Terry Bogard ha reso necessario porre l’accento sulla rappresentanza dei personaggi presi da picchiaduro classici. Vista la presenza di Kazuya Mishima nel cast ormai completo, è evidente che convenga dedicare due parole all’evento.

Alla faccia (a faccia) del torneo banale: Super Smash Bros. Ultimate si tinge di rosso!

Come potete vedere qui sotto, la notifica in-game dedicata a “Faccia a faccia” mostra subito su cosa Super Smash Bros. Ultimate vuole porre l’accento. Nonostante non ci sia alcuna scrematura sul roster, sono le regole a destare maggiormente la nostra attenzione. Gli scontri saranno soltanto uno contro uno, si giocherà in modalità Energia (con 200 punti vita) e con una vita ciascuno. Ci sarà comunque un limite di tempo fissato sui due minuti e mezzo, così come la barra Smash Finale sarà attiva e ci saranno “abbastanza” strumenti, ma tutte le arene saranno in versione Ω. In altre parole, dunque, ci scontreremo a bordo di una singola piattaforma piatta.

Sarà un’ottima occasione per tentare la fortuna con Sora nella speranza di poterci godere la sua speciale animazione di fine scontro. Visto il nostro forse tardivo reportage dell’evento, dovrete aspettare ben poco prima di cimentarvi negli scontri. Le danze si apriranno proprio domani, venerdì 4 febbraio, alle sette di mattina. Avrete tempo di giocare fino allo stesso orario di lunedì 7. Se volete arrivare all’evento preparati,vi rimandiamo volentieri al sommario della nostra esaustiva guida al gioco. Oltre ad aver passato in rassegna i vari personaggi, abbiamo anche incluso alcune notizie nella sezione delle appendici.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell'evento?