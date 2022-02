Evil Dead The Game: esclusiva Epic Games su PC

A sorpresa, l’edizione PC di Evil Dead The Game sarà un’esclusiva Epic Games Store. In queste ore sono stati avviati i preordini del titolo per le varie piattaforme

A seguito del rinvio del titolo da febbraio a maggio 2022, i preordini di Evil Dead The Game sono ora disponibili. Stando alle ultime informazioni, sono stati svelati i prezzi e i contenuti delle varie edizioni disponibili. Nonostante la distribuzione multipiattaforma, su PC il prossimo Evil Dead sarà un’esclusiva dello Store di Epic Games. Scopriamo di seguito i dettagli su contenuti e modalità presenti nei diversi bundle.

Evil Dead The Game sarà un’esclusiva Epic Games Store, almeno al lancio

Il titolo si presenterà nella classica edizione standard al prezzo di $40, mentre la deluxe avrà un prezzo di $60. Quest’ultima conterrà il gioco base con il Season Pass 1 in aggiunta, il che vi darà accesso ai futuri 4 dlc. I bonus per i preordini vi permetteranno di ottenere 2 diversi outfit per Ash: S-Mart Employee e Gallant Knight. Inoltre, è stato rivelato che la versione PC di Evil Dead sarà un’esclusiva Epic Games Store. Purtroppo non sappiamo se l’esclusività avrà un tempo limitato o meno, lo scopriremo in futuro. Quello che sappiamo è che il gioco offrirà delle campagne co op e PvP facendovi mettere nei panni di quattro sopravvissuti di un mondo post apocalittico.

Giocando in multiplayer attraverserete le diverse mappe viste sui film e sulle serie tv del brand. Oltre a battervi contro nemici agguerriti e lootare per procurarvi esperienza, per fermare le forze del male avrete bisogno di specifici item da raccogliere. Ovviamente i non morti vi sbarreranno la strada. Qui, altri giocatori potranno impossessarsi dei non morti e dei demoni Kandarian opponendosi ai sopravvissuti. Il titolo sarà disponibile per tutte le piattaforme a partire dal 13 maggio. La versione Switch uscirà invece in futuro.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per ulteriori news, guide o recensioni, seguite sempre le pagine di tuttoteK.