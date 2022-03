Suicide Squad: Kill the Justice League rinviato ufficialmente

Dopo tanta attesa e tante promesse da parte di Warner Bros Games, la brutta notizia e comunque arrivata: Suicide Squad: Kill the Justice League è stato rinviato. La finestra di lancio quindi slitterà rispetto al 2022 annunciato precedentemente dal publisher

Quando Suicide Squad: Kill the Justice League è stato originariamente presentato quasi due anni fa, Warner Bros Games aveva affermato che il gioco sarebbe uscito nel 2022; quando anche il trailer finalmente si mostrò al grande pubblico nel dicembre dello scorso anno, il publisher aveva confermato quanto annunciato precedentemente. Come forse era prevedibile però, i piani sono cambiati: Suicide Squad: Kill the Justice League infatti è stato ufficialmente rinviato, e la finestra di lancio è slittata direttamente all’anno prossimo. Vediamo di seguito i retroscena.

Suicide Squad: Kill the Justice League rinviato, quando uscirà quindi?

Già qualche tempo fa quest’anno aveva cominciato a circolare il rumor secondo il quale l’uscita del gioco era stata posticipata in accordo tra il publisher WB Games e gli sviluppatori di Rocksteady. Ora però il fatto è stato ufficializzato, con il fondatore di Rocksteady Sefton Hill a dirsi dispiaciuto su Twitter davanti al proprio pubblico, aggiungendo poi: “So che un rinvio è frustrante, ma quel tempo extra ci aiuterà a realizzare miglior gioco possibile“.

A message from our founder @Seftonhill https://t.co/41XipQAsOj — Suicide Squad: Kill The Justice League (@suicidesquadRS) March 23, 2022

Ora che Suicide Squad: Kill the Justice League è stato ufficialmente rinviato a primavera 2023, ai fan non resta da fare altro che aspettare. C’è comunque da far presente che Warner Bros Games ha già pianificato, presumibilmente, un ottimo 2022, con Gotham Knights in uscita a ottobre e Hogwarts Legacy che punta alle festività natalizie. Quindi, nella speranza che il rinvio si riveli essere una buona soluzione, nel frattempo potremo ingannare il tempo con altre alternative.

Se volete rimanere aggiornati su Suicide Squad: Kill the Justice League e su tutti i titoli del momento, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.