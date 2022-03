Elden Ring: patch del 23 marzo, un’ora di manutenzione dei server

Oggi, 23 marzo 2022, Elden Ring sarà offline per un’ora a causa della più recente patch: i server sono infatti in fase di manutenzione

Dopo un’ora di manutenzione dei server per Elden Ring, FromSoftware ha rilasciato la patch del 23 marzo portando il gioco alla versione 1.03.2 con tutte le migliorie che ne derivano. L’ultimo aggiornamento ha risolto diversi bug, includendo anche molti cambiamenti al bilanciamento del gioco. Per fare un esempio fra tanti, ora le rocce per i fabbri e l’efficacia degli scudi sono aumentate entrambe, ma oggi abbiamo ancore più miglioramenti di cui poter parlare. Bene, naturalmente. Come potreste aver intuito, saremo più che lieti di andare nel dettaglio qui di seguito.

La patch ancestrale del 23 marzo di Elden Ring

Scusandosi per l’inconveniente, dopo la manutenzione del 23 marzo i creatori di Elden Ring hanno avuto da dire quanto segue. Il bug che ha occasionalmente impedito ai giocatori di proseguire nella quest secondaria di Nepheli Loux è stato risolto. Allo stesso modo, anche la discesa del giocatore nel santuario bestiale (Bestial Sanctum) non porta più a una morte accidentale e del tutto casuale. Un altro bug, che ha impedito l’effetto delle ceneri di guerra, è stato risolto. In quanto al multiplayer e ai teletrasporti in coordinate erronee, è ormai anch’esso un problema del passato. Sono stati piuttosto i server di Sony a dare dei grattacapi ai giocatori di Elden Ring.

Update: Maintenance for Steam is now over. Thank you for your patience. — ELDEN RING (@ELDENRING) March 23, 2022

Il numero della versione del gioco comparirà in basso a destra nella schermata del titolo, e com’è del resto prevedibile i giocatori dovranno aggiornare il gioco per godere delle funzioni multiplayer. Il team di sviluppo ha promesso altri aggiornamenti in futuro, quindi per ora abbiamo una sicurezza in più nelle nostre scorribande nell’Interregno. Nella nostra recensione abbiamo definito quello stabilito dal titolo un “nuovo standard”, e non dubitiamo di vedere George R. R. Martin e il team di sviluppo portare a casa qualche statuetta ai prossimi Game Awards.

