Suicide Squad: la data d’uscita potrebbe essere stata posticipata

Kill The Justice League, titolo della trasposizione videoludica di Suicide Squad, sembra in procinto di subire un rinvio della sua data d’uscita

I fan dei fumetti sui supereroi appartenenti a Marvel e DC in questi anni stanno vivendo una vera e propria epifania: questo media, bistrattato inizialmente in modo piuttosto insistente dalla coscienza popolare, nel corso degli ultimi tempi è cresciuto diffondendosi esponenzialmente. Ad oggi gli appassionati di supereroi, che spesso portavano con sé il peso del giudizio collettivo,ed fonte d’ilarità, stanno vivendo un periodo di rivincita anche per via degli spettacolari adattamenti cinematografici.

Ogni anno escono sempre più media dedicati alla Marvel e alla DC, ed essi non si limitano solo ai film o alle serie TV, con opere videoludiche che rimangono nel cuore di numerosi giocatori. Tuttavia, sviluppare dei videogiochi comporta spesso alcune problematiche piuttosto ostiche: dando uno sguardo alle numerose prossime opere in arrivo da Warner Media, tra cui Suicide Squad Kill The Justice League, sembra che quest’ultimo potrebbe avere un rinvio della sua data d’uscita.

Quando sarà la data d’uscita di Suicide Squad Kill The Justice League

La Suicide Squad di Kill The Justice League presenta il team di anti-eroi composto da alcune delle più iconiche figure antagoniste dei fumetti DC, tra cui Harley Quinn, Re Squalo, Capitan Boomerang e Deadshot. Nel videogioco, essi saranno i protagonisti incaricati di salvare il mondo dalla versione “controllata mentalmente” della Justice League. Il titolo è attualmente in sviluppo presso Rocksteady Studios, rinomati per il loro gioco incentrato sul misterioso Batman, Arkham Knight. Uscito nel 2015, i fan hanno atteso ansiosamente un nuovo seguito, ma in tavola già c’erano le carte per l’arrivo di un titolo con protagonisti decisamente diversi dal tenebroso eroe mascherato. Da parte di Warner Media ci sono in lavorazione altri titoli oltre ad esso, come Gotham Knights e Hogwarts Legacy; e mentre per Hogwarts Legacy lo studio sembra essere convinto di non necessitare un rinvio, lo stesso potrebbe non valere invece per quanto riguarda la data d’uscita di Justice League.

Warner Media has quietly delayed Rocksteady's Suicide Squad: Kill the Justice League until 2023, according to people familiar with development https://t.co/DS4mzqOPqV — Jason Schreier (@jasonschreier) February 2, 2022

Secondo un report di Jason Schreier su Bloomberg, il gioco potrebbe subire un ritardo per il 2023, spostando dunque l’uscita programmata per quest’anno. Questa notizia viene data dopo che la scorsa settimana il CEO di Warner Media, Jason Kilar, ha affermato all’interno di un tweet come la compagnia fosse intenzionata nel rilasciare quest’anno una serie di giochi molto attesi. Inoltre, considerando come in questi giorni le voci di un possibile ritardo nell’uscita del titolo ispirato al mondo di Harry Potter siano state prontamente smentite da Warner, potrebbe darsi che la stessa cosa stia accadendo adesso nei confronti di Justice League, e che sia questione di tempo prima che l’azienda risponda in modo ufficiale a queste indiscrezioni.

