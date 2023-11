PS Plus: rivelati ufficialmente i giochi gratis di dicembre 2023

Auto da costruire, simulatori per pulirle e avventure tranquille: ecco i giochi gratis di dicembre 2023 per gli abbonati a PS Plus

Con l’arrivo di dicembre a chiudere il 2023 di PlayStation, gli abbonati a PS Plus possono ambire a tre nuovi giochi gratis. La lineup del mese più gioioso dell’anno mette sotto l’albero i tre titoli che potete trovare nel tweet qui sotto (di cui vi sconsigliamo di consultare le risposte, ndr). Si parte con LEGO 2K Drive, per PS4 e PS5. In questo titolo, se ne avete seguito il marketing antecedente il day one, potrete costruire mattoncino dopo mattoncino il veicolo dei vostri sogni per affrontare corse via terra e via mare (cough, cough). Il tutto è fruibile in modalità storia, nonché in multiplayer locale a due giocatori e online fino a sei. Il crossplay è abilitato, quindi gli amici con cui giocare non mancheranno.

I giochi mensili PlayStation Plus di dicembre sono:

➕ Lego 2K Drive

➕ Powerwash Simulator

➕ Sable pic.twitter.com/NHKe5jVXcS — PlayStation Italia (@PlayStationIT) November 29, 2023

Gli altri giochi gratis di dicembre per chiudere il 2023 di PS Plus in… bellezza?

Si prosegue poi con Powerwash Simulator, sempre per PS4 e PS5. Qui il vostro compito sarà quello di ripulire veicoli, edifici, parchi e quant’altro dalla sporcizia: un “clean-em-up” senza pressione al di fuori di quella dell’acqua, in cui vi farete strada nelle imprese di pulizie (senza essere pretenziosi, però). Infine, solo su PS5, abbiamo Sable. Un viaggio indimenticabile in cui guidare l’eponima protagonista tra vasti deserti e panorami ipnotici, in compagnia di relitti cosmici e meraviglie antiche. La colonna sonora di Japanese Breakfast per il gioco ci ricorda che la playlist di Sony su Spotify si sta allargando. Avete tempo fino a lunedì 4 dicembre per redimere Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers ed Aliens Fireteam Elite.

