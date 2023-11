PlayStation Plus: i giochi gratis di novembre 2023!

Finalmente annunciata la line-up ufficiale dei giochi gratis di novembre 2023 per il PlayStation Plus. Scoprila insieme a noi

Sì. Lo sappiamo. Voi proprio non ne volete sapere dei nuovi titoli, perché la vostra console state ancora volteggiando per le strade di New York, immersi completamente nel mondo di Spider-Man 2. Oppure state cercando di capire quale altro mistero si cela nell’universo di Alan Wake 2? Beh, se avete voglia di aumentare il vostro backlog, sappiate che finalmente è stata annunciata la line-up ufficiale dei giochi gratis di novembre 2023 per il PlayStation Plus. Sebbene questi fossero già stati resi noti tramite un leak di billbil-kun (un utente Dealabs che trapela ogni line-up dal mese di Settembre 2021), Sony ha confermato quali titoli saranno disponibili gratis a partire dal 7 novembre, per il servizio PlayStation Plus Essential: scopriamoli insieme.

I giochi gratis del PlayStation Plus per novembre 2023!

Ma prima di addentrarci nello scoprire insieme quali saranno i titoli gratis disponibili per il mese di novembre 2023, vi vogliamo ricordare che avete ancora un po’ di tempo per scaricare quelli attualmente inclusi nell’abbonamento PlayStation Plus Essential: The Callisto Protocol, Farming Simulator 2022 e Weird West. Affrettatevi, perché avete tempo fino al 6 novembre. Infatti, a partire dal 7 novembre 2023, la line-up dell’abbonamento di Sony cambierà con questi tre giochi:

Mafia II: Definitive Edition (PS4);

(PS4); Dragon Ball: The Breakers (PS4);

(PS4); Aliens: Fireteam Elite (PS4, PS5).

Se magari, Mafia II può essere ritenuto un titolo cult per quanto riguarda i videogiochi, vi lasciamo la nostra recensione di Dragon Ball: The Breakers così che possiate farvi un’idea per il download.

Questa la line-up ufficiale dei titoli gratis inclusi nel servizio di abbonamento PlayStation Plus Essential per il mese di novembre 2023.