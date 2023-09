Microsoft: dal leak sbucano remaster per Oblivion e Fallout 3

La mancata riservatezza nella disputa tra FTC e Microsoft continua a causare leak: spuntano nuovi giochi, tra cui un remaster di Oblivion

Casomai non bastassero i leak di ieri, tra cui una revisione cilindrica per la console ammiraglia di Microsoft e persino una ipotetica acquisizione di Nintendo, dal colabrodo di FTC sbucano oggi numerosi titoli, tra cui dei remaster di Fallout 3 e The Elder Scrolls IV: Oblivion. I documenti, a quanto pare pubblicati erroneamente come parte della disputa legale tra il colosso di Redmond e la Federal Trade Commission sull’accorpamento di Activision Blizzard, comprendono una tabella di marcia per gli al tempo inediti giochi del gigante di giada. Naturalmente, col senno di poi, alcune date come quella di pubblicazione di Starfield sono errate, ma (con l’indubbia complicità della pandemia) possiamo trarre non poche, intriganti e (va detto) congetturali conclusioni.

Leak a raffica: remaster di Oblivion e non solo nel calderone di Microsoft

L’anno fiscale 2022 di Microsoft avrebbe dovuto prevedere il remaster di The Elder Scrolls IV: Oblivion e il gioco di Indiana Jones a cura di MachineGames, che deve ancora uscire. Per quanto invece concerne l’anno in corso, abbiamo in elenco Doom: Year Zero ed annesso DLC, nonché i misteriosi Project Kestrel e Project Platinum. L’anno fiscale 2024 (che, per inciso, nel caso di Zenimax Media combacia eccezionalmente con quello effettivo, chiudendosi il 31 dicembre) prevede The Elder Scrolls 6, un’espansione per Project Kestrel, un gioco su licenza, un remaster di Fallout 3, un seguito per Ghostwire: Tokyo, Dishonored 3 e, infine, il DLC di Doom: Year Zero. Gli introiti previsti sono inoltre specificati, con 900 milioni stimati per Starfield e un miliardo per The Elder Scrolls 6. Il quale non arriverà prima del 2026, oltre a non uscire su PlayStation 5.

Ora sta a voi dirci la vostra: quanto del leak sarà ancora attendibile, ad anni di distanza? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.