Microsoft: il colosso valuta l’acquisizione di Nintendo?

Microsoft stava valutando l’acquisizione a lungo termine di Nintendo: questa è la clamorosa indiscrezione trapelata in rete nelle ultime ore

Negli ultimi due anni Microsoft ha compiuto importanti mosse nel settore delle acquisizioni, avendo preso proprietà della società madre di Bethesda, ZeniMax, per 7,5 miliardi di dollari, ed essendo attualmente in procinto di acquisire Activision Blizzard in un’operazione massiccia del valore di 69 miliardi di dollari. È interessante notare che un’altra azienda su cui Microsoft sembra aver messo gli occhi come prospettiva a lungo termine non è altro che Nintendo. Questa informazione è trapelata da alcune email interne, emerse nell’ambito del processo di Microsoft contro la FTC, che mostrano una conversazione riguardante la possibilità di acquisire il gigante giapponese tra il numero uno di Xbox, Phil Spencer, e il vicepresidente esecutivo e direttore commerciale di Microsoft, Takeshi Numoto. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Microsoft: “Nintendo sta impiegando molto tempo a capire che il proprio futuro non è legato al proprio hardware”

“Sono assolutamente d’accordo sul fatto che Nintendo sia LA risorsa principale per noi Microsoft nel settore dei giochi, e che oggi i giochi siano il nostro percorso più probabile verso la rilevanza per i consumatori”, ha scritto Spencer nell’e-mail in questione, che potete visionare per intero in alto. “Ho avuto numerose conversazioni con l’amministratore delegato di Nintendo in merito a una collaborazione più stretta e ritengo che se un’azienda statunitense può avere una possibilità con Nintendo, noi siamo probabilmente nella posizione migliore”. Spencer ha poi sottolineato che, dato che il consiglio di amministrazione di Nintendo non spinge “per un ulteriore aumento della crescita del mercato o dell’apprezzamento delle azioni”, un’acquisizione a breve termine è improbabile; tuttavia, il membro del consiglio di amministrazione di Microsoft Mason Morfit, che è il presidente di ValueAct, ha “acquisito pesantemente” azioni Nintendo, il che potrebbe “creare opportunità” per Microsoft in futuro. È interessante notare che, secondo Spencer, Microsoft sta “giocando a lungo termine” per quanto riguarda l’acquisizione di Nintendo, soprattutto perché l’azienda è riluttante ad avviare un’acquisizione ostile, mentre anche Valve è un obiettivo di acquisizione.

“Senza questo catalizzatore, non vedo la possibilità di una fusione a breve termine tra Nintendo e Microsoft, e non credo che un’azione ostile sarebbe una buona mossa, quindi intendiamo giocare a lungo termine“, ha scritto Spencer. “Ma il nostro consiglio di amministrazione ha visto l’intera documentazione su Nintendo (e Valve) e, come me, è pienamente favorevole a una fusione se si presenta l’opportunità”. Spencer ha aggiunto: “A un certo punto, l’acquisizione di Nintendo sarebbe un momento importante per la nostra carriera e credo onestamente che sia una buona mossa per entrambe le aziende. Solo che Nintendo sta impiegando molto tempo per capire che il proprio futuro è slegato dal proprio hardware“. È interessante notare che l’e-mail, scritta nell’agosto del 2020, menziona anche che all’epoca il colosso di Redmond era in “discussioni piuttosto attive per la fusione e l’acquisizione” di Warner Bros Interactive Entertainment (insieme a ZeniMax, un accordo che alla fine si è concluso), ma considerava la proprietà dell’IP come l’ostacolo principale, poiché Microsoft “non avrebbe posseduto nessuna delle IP” attualmente sotto WB Games, il che, secondo Spencer, avrebbe “danneggiato la flessibilità a lungo termine”. In precedenza, grazie a documenti del tribunale, era emerso che tra le altre società che Microsoft aveva preso in considerazione come potenziali candidate all’acquisizione c’erano Ubisoft, CD Projekt RED, Larian Studios, Square Enix e altre ancora.

Che ne pensate di queste email trapelate?