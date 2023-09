Sicurezza stradale: nessuna distrazione alla guida con OOONO CO-DRIVER

OOONO CO-DRIVER, il dispositivo di sicurezza del traffico, è un valido alleato che permette di concentrarsi esclusivamente sulla strada, senza distrazioni causate dallo smartphone.

La sicurezza stradale è un tema di estrema importanza, poiché il comportamento scorretto dei conducenti è responsabile di circa il 90% degli incidenti stradali. Una delle principali cause di questi incidenti è la distrazione. Inoltre, il recente aggiornamento del Codice della Strada ha previsto sanzioni più severe per chi supera i limiti di velocità e per chi utilizza lo smartphone durante la guida.

Nella data del 19 settembre 2023, a Milano, è emerso che la guida distratta e pericolosa rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali in Italia. Questo accade quando i conducenti non mantengono l’attenzione sulla strada, tengono le mani fuori dal volante e perdono la concentrazione sul compito principale: guidare in modo sicuro. Fondamentalmente, qualsiasi attività che non sia strettamente legata alla guida può costituire una potenziale distrazione e aumentare il rischio di incidenti stradali. Quando il guidare diventa una priorità secondaria, si presta meno attenzione ai pericoli potenziali sulla strada.

L’uso dello smartphone durante la guida è una delle forme più comuni di distrazione e aumenta notevolmente il rischio di incidenti. Persino uno sguardo di soli 4 secondi al telefono mentre si guida a 50 km/h equivale a percorrere 56 metri alla cieca. In questo contesto, il dispositivo di sicurezza del traffico OOONO CO-DRIVER rappresenta un valido alleato per i conducenti.

Dettagli sul nuovo dispositivo di sicurezza OOONO CO-DRIVER

Questo dispositivo è stato progettato per aiutare i conducenti a mantenere la massima concentrazione sulla guida; evitando distrazioni dovute allo smartphone o ad altre attività non correlate alla guida. OOONO CO-DRIVER avvisa chiaramente e immediatamente i conducenti di possibili pericoli, autovelox e incidenti stradali mediante segnali sonori e visivi, consentendo loro di reagire prontamente alle situazioni stradali senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Questo dispositivo è un valido strumento per affrontare il traffico stradale in modo più sicuro. OOONO CO-DRIVER è progettato per segnalare al conducente possibili pericoli, la presenza di autovelox e situazioni di pericolo sulle strade. Questo dispositivo offre una serie di vantaggi, tra cui l’avviso tempestivo su potenziali minacce stradali, autovelox e incidenti. Consentendo al conducente di mantenere una concentrazione totale sulla guida, evitando così distrazioni causate dallo smartphone.

OOONO CO-DRIVER è stato appositamente progettato per comunicare in modo chiaro ed efficace la presenza di autovelox e pericoli stradali attraverso segnali sonori e visivi evidenti. Questo consente agli automobilisti di avere il tempo necessario per adottare le precauzioni adeguate. Come ad esempio rispettare i limiti di velocità o prepararsi ad affrontare eventuali situazioni di pericolo lungo il percorso.

Caratteristiche

Una delle caratteristiche vantaggiose di OOONO CO-DRIVER è la sua facilità d’uso e la sua intuitività. Inoltre, essendo privo di schermo, è una scelta più sicura rispetto all’uso di uno smartphone durante la guida; poiché non distoglie l’attenzione del conducente dalla strada. Il dispositivo si attiva automaticamente all’avvio del veicolo e non richiede l’utilizzo dello smartphone durante la guida.

Per garantire un funzionamento ottimale, è sufficiente avere il telefono nelle vicinanze e configurare il dispositivo con le impostazioni corrette tramite un’app dedicata. Questo significa che gli automobilisti possono concentrarsi esclusivamente sulla guida senza la necessità di avviare manualmente un’app ogni volta che si mettono alla guida. OOONO CO-DRIVER è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale e anche su Amazon, dove vanta un’ampia base di recensioni positive e un punteggio di 4,2 su 5. È venduto al prezzo di 49,95 euro e non implica costi aggiuntivi o abbonamenti nascosti.

E voi? Cosa ne pensate di questo dispositivo di sicurezza OOONO CO-DRIVER ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).