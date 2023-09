Netflix si è aggiudicata i diritti di Hit Man, pellicola con Glen Powell, diretta da Richard Linklater. Ecco tutti i dettagli

È stata la piattaforma streaming Netflix ad aggiudicarsi, per 20 milioni di dollari, Hit Man, film del 2023 scritto e diretto da Richard Linklater. Si tratta di un mix tra commedia, noir, thriller e dramma psicologico. La pellicola è già stata presentata, in anteprima e fuori concorso, alla 80ª Mostra internazionale del cinema di Venezia il 5 settembre 2023 e, successivamente al Festival di Toronto, ottenendo un ottimo riscontro. Ecco tutto ciò che, per ora, sappiamo.

Trama e cast | Hit Man: Netflix ottiene i diritti del film

Ma di cosa parlerà Hit Man? Il protagonista è Gary Johnson, un timido professore di filosofia di New Orleans, che lavora part-time come consulente informatico per il dipartimento di polizia cittadino. Un giorno, nel pieno di un’operazione di polizia, all’uomo viene chiesto di calarsi nei panni di un sicario. Gary accetta, ignaro che ben presto ci prenderà gusto, divenendo sicuro di sé nel suo nuovo ruolo.

Il film vede tra i protagonisti Glen Powell, che ha collaborato alla scrittura della pellicola. Al suo fianco Adria Arjona, Austin Amelio, Retta, Sanjay Rao, Molly Bernard e Evan Holtzman. Non è la prima volta che Glen Powell e Richard Linklater collaborano in un progetto; si tratta infatti della terza volta, dopo Apollo 10 e mezzo (2022) ed Tutti vogliono qualcosa (2016).

Le parole di Linklater

Il regista ha parlato di Hit Man, sostenendo di essersi liberamente ispirato ad un articolo di quasi vent’anni fa, letto sulla rivista Texas Monthly. La notizia parlava di un fatto di cronaca nera, realmente accaduto. Netflix è riuscita ad accaparrarsi la pellicola, per renderla disponibile per il mercato americano, britannico, australiano, indiano, vietnamita, indonesiano e sud coreano. Oltre che in Nuova Zelanda, Hong Kong, Malesia, Singapore, Filippine ed Islanda. E in Italia? Nel nostro Bel Paese il film arriverà nelle sale cinematografiche con BiM. Non ci resta che attendere l’arrivo in sala di questa pellicola che noi di tuttoteK vi consigliamo di non perdere se siete amanti del genere.

