PS Plus: ecco il catalogo completo dei giochi di maggio

Eroi pelosi e compagni robot sono gli apripista del catalogo di maggio per gli iscritti a PS Plus: ecco i giochi in questo ricco buffet

Sony ha rivelato in che consiste il catalogo di maggio per gli iscritti al servizio PS Plus, e i giochi in arrivo per gli abbonati sono materiale di prim’ordine. Vista la concorrenza, è normale che il titano cobalto abbia preferito fare leva su titoli di serie A (o dovremmo dire Tripla A?) ed è per questo che un gioco spicca su tutti gli altri. Dal sottotitolo in alto potreste già averlo capito, ma l’apripista tra i 23 videogiochi previsti per questo mese è nientemeno che Ratchet and Clank: Rift Apart, al quale abbiamo potuto parlare solo bene nella nostra recensione. Ma, naturalmente, non è altro che la punta dell’iceberg.

Il promettente catalogo di maggio che su PS Plus dei giochi offre più di un assaggio

L’esclusiva PS5 targata Insomniac mette le molte dimensioni di Rift Apart a disposizione di molti più giocatori, ma non è solo questa l’offerta di maggio per gli abbonati a PS Plus. Anche Watch Dogs Legion è una valida alternativa, portandoci tra le strade di Londra nella perenne lotta contro le multinazionali corrotte a suon di hacking, fondendo meccaniche roguelike a una mappa open world. Inoltre, cosa ancora più eclatante, abbiamo l’arrivo di Humanity direttamente al day one. Con uno Shiba, guideremo orde di umani verso la loro salvezza in una sorta di equivalente tridimensionale di Lemmings.

Da oggi sono disponibili i giochi PlayStation Plus di maggio. Pronti a giocare? https://t.co/HfIRDMmaGn pic.twitter.com/FH7f818ip1 — PlayStation Italia (@PlayStationIT) May 2, 2023

Oltre alle offerte nel tweet qui sopra, nel cilindro di Sony c’è decisamente molto di più. Ecco la lista completa:

Catalogo generale

Ratchet and Clank: Rift Apart | PS5

Watch Dogs Legion | PS4 + PS5

Humanity | PS4 + PS5

Dishonored 2 | PS4

Dishonored: Death of the Outsider | PS4

Sakuna: Of Rice and Ruin | PS4

Tomb Raider: Definitive Edition | PS4

Rise of the Tomb Raider | PS4

Shadow of the Tomb Raider | PS4

Bus Simulator 21: Next Stop | PS4 + PS5

The Evil Within 2 | PS4

Wolfenstein: Youngblood | PS4

Thymesia | PS5

Rain World | PS4

Lake | PS4 + PS5

Conan Exiles | PS4

Rune Factory 5 Special | PS4

Story of Seasons: Friends of Mineral Town | PS4

Soundfall | PS4 + PS5

I “classici”

Syphon Filter: Logan’s Shadow | PS4 + PS5

Blade Dancer: Lineage of Light | PS4 + PS5

Pursuit Force | PS4 + PS5

Ghostbusters: The Video Game Remastered | PS4

Ora sta a voi dirci la vostra: dove avete in mente di affondare le fauci? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.