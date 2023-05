MotoGP: orari e diretta TV del GP di Francia a Le Mans

La MotoGP scalda i motori per il GP di Francia a Le Mans, ma se volete sapere gli orari della diretta TV, questo articolo fa al caso vostro

Il nuovo Gran Premio del motomondiale è dietro l’angolo e nell’attesa di scoprire come si comporteranno i motociclisti con le loro moto, facciamo un piccolo riassunto di quanto avvenuto fino a questo momento. Dopo il successo ottenuto a Jerez de la Frontera, il pilota della Ducati “Pecco” Bagnaia si approccia a Le Mans con il primo posto assoluto in classifica e un vantaggio di ben 22 punti su Marco Bezzecchi, autore di una rovinosa caduta all’ottavo giro. Riuscirà il pilota torinese a ripetersi anche oltralpe?

Ricordiamo che Sky Italia detiene i diritti TV per tutto quello che riguarda il motomondiale e il mondiale della F1. Le prove, le qualifiche e le gare sono perciò trasmesse in diretta sui canali Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV, la piattaforma online della società. Gli appassionati potranno anche seguire le repliche delle gare su TV8, il canale in chiaro del digitale terrestre. Passiamo adesso al motivo per il quale siete arrivati su questa pagina. Quali sono gli orari della diretta TV del GP di Francia di Le Mans della MotoGP? Ecco tutto quello che dovete sapere.

Tutti gli orari delle dirette della MotoGP (e non solo) per il GP di Francia a Le Mans

Partiamo dalla giornata di venerdì 12 maggio, che come è prevedibile sarà interamente occupata dalle prove libere. La prima tranche di Prove Libere inizierà alle ore 8:55 con la Moto3, alle quali si sostituiranno via via le Moto2 alle 9:45 per finire con le MotoGP alle 10:40. Dopo una pausa di qualche ora ricomincerà il giro con le Prove Libere 2 della Moto3 alle ore 13:15. Alle 14:00 sarà la volta delle Moto2, mentre per le MotoGP bisognerà aspettare le 14:55.

Sabato 13 maggio il programma sarà più ricco e più interessante grazie al format adottato quest’anno. Si parte alle 8:35 con le Prove Libere 3 della Moto3 alle quali seguiranno poi le Moto2 alle 9:20 e le MotoGP alle 10:05. Appena finito questo turno inizieranno le qualifiche della MotoGP alle ore 10:45. Alle 12:30 sarà il turno delle Moto E con la Race 1, in live su Sky Sport Uno.

Si proseguirà all’ora di pranzo con le qualifiche della Moto3 alle ore 12:45 e quelle della Moto2 alle 13:40. Alle 14:55 ci sarà invece l’appuntamento con la Sprint Race della MotoGP, visibile anche in chiaro su TV8. A chiudere la giornata troveremo nuovamente le Moto E con gara 2 in differita alle ore 17:30.

Domenica 14 maggio sarà una super giornata che inizia subito con il warm up della MotoGP alle 9:40. Per le gare invece bisognerà aspettare le 11:00 con la Moto3, in differita alle 14:05 su TV8. Seguirà poi la Moto2 alle 12:15, in differita alle 15:20 su TV8, mentre per il gran finale della MotoGP dovremo attendere le 14:00, con differita su TV8 alle 17:00.

Dove seguire gli eventi?

Come già detto in precedenza, il week-end del motomondiale può essere seguito sui canali Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV. Non solo MotoGP però! Tramite l’abbonamento a NOW TV, potremo godere dello spettacolo del mondiale automobilistico di F1 e degli altri campionati automobilistici, i Playoff di NBA, 3 partite di Serie A e tutto il grande spettacolo del calcio europeo, oltre ai migliori tornei di tennis e tanti altri sport al costo di 14,99 € al mese. Per chi volesse abbonarsi o volesse solo maggiori informazioni, può farlo tramite il seguente link.

Questi erano tutti gli orari delle dirette del MotoGP per quello che sarà il GP di Francia a Le Mans. Chi pensate riuscirà a ottenere la vittoria?