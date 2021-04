Days Gone 2: la petizione per realizzare il capitolo ha superato le 55mila firme

Negli scorsi giorni è partita una petizione per salvare Days Gone 2. Più di 55mila le firme che vorrebbero un nuovo capitolo del brand, scopriamone di più in questa news

Days Gone avrà un futuro? Questa è la domanda che molti utenti e fan del gioco si stanno ponendo in queste ultime settimane. Tutto, soprattutto, in seguito alle novità relative al prossimo Uncharted di cui, stando a quanto dichiarato dalla stessa Sony, se ne occuperà Bend Studio, azienda a capo della produzione con protagonista il motociclista Deacon. Più di 55mila persone, però, sperano in un Days Gone 2, e hanno firmato proprio una petizione per far sì che accada.

La petizione per Days Gone 2 è arrivata direttamente a Jeff Ross

La petizione per far sì che si proceda con la realizzazione di Days Gone 2 è stata firmata da più di 55mila persone e la notizia è arrivata direttamente a Jeff Ross, direttore creativo dell’opera. Lo stesso Ross ha puntualmente twittato sul proprio account ufficiale i ringraziamenti a tutti gli utenti che hanno portato avanti questa petizione e questa “lotta” per far sì che Days Gone 2 si faccia e diventi realtà. Vi lasciamo, inoltre e qualora lo vogliate, il link per accedere alla petizione. Ecco, intanto, il tweet di Jeff Ross:

Thanks to everyone for getting the Days Gone petition to 50,000! No matter where this thing ends, I just want you all to know how much your love means to me and members of the team. Days Gone fans are the best fans!https://t.co/5Upo30OtmE — Jeff Ross (@JakeRocket) April 19, 2021

Days Gone, inoltre, figura tra i titoli gratuiti del PlayStation Plus di Aprile 2021 e lo sarà fino ai primi giorni di Maggio, prima che venga sostituiti dai prossimi giochi del prossimo mese. Proprio per questo abbiamo deciso di riportare all’attenzione generale alcune delle guide più utili e interessanti. Ecco dunque alcuni consigli per iniziare ad approcciarvi al gioco, oltre che ad una piccola guida legata alla manutenzione del vostro veicolo principale, la moto e un’altra guida ancora relativa alla lista dei trofei. Fateci sapere che cosa ne pensate del gioco e della possibilità di avere un Days Gone 2! Sappiate, inoltre, che il gioco arriverà presto anche su PC!

Per essere aggiornati su tutte le novità dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttoteK. Per acquistare videogiochi a prezzo scontato date un’occhiata ad Instant Gaming.