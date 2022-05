Twitch Rivals Zero Build Showdown ft Fortnite: i risultati finali!

Nella tarda serata di ieri si è concluso il nuovo Twitch Rivals Zero Build Showdown dedicato a Fortnite: scopriamo insieme i risultati finali e i team vincitori

La modalità senza costruzioni di Fortnite era stata inizialmente aggiunta, da Epic Games, per un periodo limitato e per far provare un’esperienza diversa ai veterani del titolo. È stata poi così tanto apprezzata da far pensare all’azienda di farla diventare una mod permanente, separata dal gioco classico, per fare in modo che chi non sia interessato alla parte di raccolta di materiali e costruzione in Fortnite possa vivere un’esperienza puramente Battle Royale. Ed in effetti così è stato, alla fine, e la Zero Build Mode fa ufficialmente parte dell’offerta di Fortnite ormai da un po’.

Ovviamente la community competitiva non si è di certo fatta attendere, andando a creare una serie di tornei basati esclusivamente sulla nuova modalità, più frenetici e dinamici dei precedenti. Nella serata di ieri si è tenuto il Twitch Rivals Zero Build Showdown ft Fortnite, l’ultimo di questi tornei tutti italiani, di cui vi abbiamo spiegato regolamento e montepremi in un articolo dedicato che trovate qui. In questa sede andremo invece a vedere chi sono i team vincitori del torneo, con la classifica dei primi 11 in ordine di punteggio. La squadra vincitrice del premio più alto è stata quella di POW3R, che si è aggiudicata un premio di 21000$ da dividere fra i tre membri del team.

Questa vittoria è importante non solo per me che ho quasi 30 anni ma anche per l’Italia che vive in un periodo dove il 𝔾𝕒𝕞𝕚𝕟𝕘 sta lentamente morendo! Che vi possa ispirare a fare meglio di noi e superarci 💜 pic.twitter.com/8bpmRANewI — Fnatic POW3R パワー (@POW3R_GC) April 30, 2022

I risultati finali del Twitch Rivals Zero Build Showdown ft Fortnite: ecco la classifica!

Qui sotto trovate la classifica delle prime 11 squadre in ordine di punteggio:

Team POW3Rtv: 134 punti | 21000$ Team SolaryFortnite: 133 punti | 15000$ Team MrSavage: 106 punti | 10500$ Team EWROON: 98 punti | 8250$ Team Nikof: 92 punti | 6750$ Team Xiuder_: 90 punti | 3000$ Team sujagg: 85 punti | 3000$ Team pizfn: 83 punti | 3000$ Team KayzahR: 81 punti | 3000$ Team GirlyBella: 77 punti | 3000$ Team turntdaisy: 76 punti | 1500$

E questi erano i risultati del Twitch Rivals Zero Build Showdown ft Fortnite che si è tenuto ieri sera. Avete seguito la competizione? Vi siete divertiti? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!