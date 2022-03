Recensione Destiny 2: La Regina dei Sussurri

La Regina dei Sussurri è l’ultima espansione di Destiny 2 e in questa recensione andremo ad analizzarla, vedendo come si è comportato su PC

L’annuncio di un nuovo DLC riguardante il gioco di punta di Bungie era arrivato a dicembre, durante i Game Awards. Tuttavia, fra l’annuncio e l’uscita le acque nella società non sono state propriamente calme. A fine gennaio infatti è arrivata la notizia dell’acquisto di Bungie da parte di Sony. Per maggiori dettagli vi invitiamo a leggere il nostro articolo. Iniziamo adesso questa recensione e scopriamo come si è comportato Destiny 2: La Regina dei Sussurri nelle nostre mani.

Tante novità per il “solito” Destiny 2

La nuova espansione fa da apertura per quella che è la saga Luce e Oscurità e dà il via alla Stagione dei Rinati. Questo nuovo capitolo non solo apre il nuovo ciclo, ma porta con sé anche innumerevoli novità che vedremo in questo piccolo intro di recap. Prima fra tutte è sicuramente la nuova incursione Promessa del Discepolo. Quest’ultima spalanca le porte della Piramide localizzata nel Tronomondo di Savathûn e, anche se non è la prima volta che entriamo in una Piramide, questa volta l’arena è molto più grande e articolata.

L’altra novità è per l’appunto il Tronomondo, del quale parleremo dettagliatamente più avanti. Questo è un luogo di corruzione e splendore dove risiede per l’appunto Savathûn e nel quale sono celati i misteri sia della Luce che delle Ombre. A impedire le nostre incursioni in questo luogo ci penserà la Covata Lucente. Questi sono l’élite dei soldati dell’Alveare, ai quali la Regina dei Sussurri ha donato il potere della Luce. Questo quindi introduce dei nuovi e potentissimi guerrieri in grado di ritornare in vita.

Fra le attività nuove troviamo la Sorgente, una nuova avventura a sei giocatori per la conquista del Tronomondo e la produzione delle armi presso la Forgia. Proprio in questo luogo sarà possibile forgiare un nuovo tipo di arma, il Falcione. Anche di questo però ce ne occuperemo più avanti in questa recensione di Destiny 2: La Regina dei Sussurri.

Il Tronomondo – Recensione Destiny 2: La Regina dei Sussurri

La novità sicuramente più grande riguarda per l’appunto la nuova area di gioco. Artisticamente parlando, quest’area è qualcosa di veramente sublime per gli occhi e rappresenta pienamente l’idea di un regno che basa le sue idee sull’inganno. In questo luogo la sfarzosità e la freschezza floreale della dimora di Savathûn si fonde con il degrado più totale della palude marcescente che lo circonda.

Qui gli edifici standard tipici dell’Alveare vengono ripresi nei modelli architettonici, ma cambiati completamente dal punto di vista cromatico. Ciò permette di creare un ambiente veramente unico, capace di far innamorare chiunque lo osservi. La diversità cromatica però, oltre che come mero distacco da quello che era prima l’Alveare, può essere intesa come un avvicinamento alla Luce che tanto va a caratterizzare la Covata Lucente.

La mappa inoltre risulta essere molto più grande di quanto ci si potesse aspettare inizialmente. Inoltre, i vari luoghi presenti non spiccano certo per gli elementi che li caratterizzano, anzi. Molto spesso infatti ci ritroveremo a vagare vedendo alcuni scorci di paesaggio uguali, seppur con qualche lieve differenza. Nonostante tanta semplicità però, l’area rimane comunque ben impressa nella mente, consentendo degli spostamenti più veloci senza dover consultare ogni volta la mappa.

La Forgia – Recensione Destiny 2: La Regina dei Sussurri

Un altro luogo molto importante introdotto con questa espansione è la Forgia. Qui infatti, dopo aver completato l’apposita missione della quest principale, sarà possibile produrre armi. La prima sarà Enigma, un’arma facente parte del gruppo dei Falcioni. Questi ultimi sono molto simili a delle falci allungate, come per l’appunto suggerisce il loro nome. Tuttavia, invece di essere utilizzati come armi da corpo a corpo, sono catalogati fra quelle a distanza.

Ebbene sì, attraverso questi Falcioni saremo in grado di incanalare e rilasciare dei proiettili di energia che si abbatteranno sui nostri nemici. Tuttavia, questa particolare arma non si limiterà solo ad attaccare. Sarà infatti possibile anche difendersi grazie a un campo di forza che agirà per l’appunto da scudo. Una buona arma sia da difesa che da attacco, che riuscirà a ribaltare l’esito di innumerevoli battaglie.

Tuttavia, le loro particolarità non si fermano certamente qui. Sarà possibile installare delle modifiche che apporteranno dei piccoli buff a seconda delle nostre scelte. Ciò influirà anche sul nostro stile di gioco. Ma cosa succede se non ci troviamo bene con il setup che abbiamo scelto? Di questo non dovrete preoccuparvi. Sarà infatti possibile riforgiare l’arma, una volta aumentato il livello della stessa, cambiando i parametri che vi hanno fatto storcere il naso.

Campagna e nuove abilità – Recensione Destiny 2: La Regina dei Sussurri

Se in passato la campagna poteva essere un tasto dolente a causa di missioni non troppo articolate e che si completavano senza troppo entusiasmo, La Regina dei Sussurri segna un punto di svolta in questo senso. Non solo ogni missione diventa più corposa, regalando quindi ore di gioco a tutti gli utenti, ma all’interno si trova una diversificazione alquanto importante. Rompere rune per accedere a zone o indebolire i boss, attivare pedane invisibili e passaggi nascosti sono tutti elementi che modificano lo stile puramente sparatutto.

Questa mescolanza di elementi riesce a regalare fasi più frenetiche, grazie agli scontri sempre caotici, alternate a momenti più calmi dove aguzzare l’ingegno servirà a farvi proseguire. Come se non bastasse, gli sviluppatori hanno introdotto la difficoltà Leggenda. Ogni missione avviata con questa difficoltà sarà limitata ad un livello massimo di potere. Questo ovviamente rende lo scontro assai più difficile da un punto di vista, ma lo riequilibra dall’altro, soprattutto se si è superato di molto il livello minimo consentito.

A variare ancora di più la nostra esperienza e a distaccarla significativamente dal passato ci pensano poi le nuove abilità del Vuoto 3.0. Le modifiche sono solo una piccola e iniziale parte di quella che sarà una revisione più completa che andrà a includere anche le Super e le abilità Solari e Arco. Con questi cambiamenti finalmente si può iniziare a parlare di build. Un primo cambiamento che salta subito agli occhi è l’accesso a tutti i tipi di granate.

Frammenti e Nature sono poi un punto fondamentale di queste nuove build. I primi sono caratteristiche uguali per tutte. Tuttavia, combinarli in diversi modi aiuta ad amplificare le Nature, che invece sono caratteristiche uniche in base alla classe selezionata durante la creazione del personaggio.

Conclusioni

Siamo giunti alla fine di questa recensione della nuova espansione La Regina dei Sussurri di Destiny 2 ed è quindi giunto il momento di tirare un po’ le somme. Questo DLC si presenta come uno dei più corposi e probabilmente è anche quello meglio realizzato fino ad oggi. Le introduzioni sono state tante e si evince un senso di distacco da quello che era il modus operandi di intendere Destiny fino a qualche tempo fa.

Uno svecchiamento che, pur mantenendo l’asset principale del gioco, ne modifica sensibilmente gli aspetti, rendendo finalmente Destiny 2 un gioco fruibile anche per chi non è appassionato della saga. La Regina dei Sussurri segna dunque un punto di svolta ben gradito che è riuscito a tenerci incollati allo schermo come mai successo prima d’ora. Le varietà introdotte si poggiano egregiamente sulla base importante del comparto tecnico, rendendo questo DLC un vero e proprio gioiello sotto ogni punto di vista.

Per questa recensione di Destiny 2: La Regina dei Sussurri è ormai tutto. Vi ricordiamo che l’espansione è in vendita al prezzo consigliato di 40 €. Tuttavia potrete trovarla in leggero sconto sulle pagine di Instant Gaming. Per non perdervi future recensioni e news dall’universo videoludico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!

8.8 Un gran bel salto in avanti Punti a favore Location spettacolare

Location spettacolare Campagna coinvolgente

Campagna coinvolgente Nuove abilità Vuoto 3.0 Punti a sfavore Problemi del passato per attività di vecchi DLC

Problemi del passato per attività di vecchi DLC Confusionario per i nuovi giocatori