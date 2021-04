Super Smash Bros. Ultimate: Spiriti di Monster Hunter Rise e come ottenerli

A sorpresa, l’annuncio dell’evento avviene il giorno stesso: gli Spiriti di Monster Hunter Rise arrivano in Super Smash Bros. Ultimate

Onde evitare associazioni con il pesce d’aprile, dopo Parapiglia a Dream Land l’evento dedicato agli Spiriti inediti da Monster Hunter Rise in Super Smash Bros. Ultimate è stato annunciato il giorno stesso dell’inizio, vale a dire oggi. In altre parole, dunque, alla stesura di questo articolo abbiamo già avuto modo di fare nostri tutti e tre i contenuti nuovi. I protagonisti saranno, in ordine di guida, il Compagno Felyne, Magnamalo e il Compagno Canyne. Non abbiamo menzionato la nostra spiegazione dedicata all’intero roster a caso: avendo affrontato i tre volti nuovi in questione, infatti, ne approfitteremo per spiegarvi come fare lo stesso.

Prima di iniziare, il notiziario

Chiudiamo brevemente l’aspetto puramente informativo di questo speciale improvvisato ricordando che gli Spiriti di Monster Hunter Rise, in quanto contenuti inediti, resteranno sul Tabellone di Super Smash Bros. Ultimate per cinque giorni al posto dei soliti tre. L’evento ha avuto inizio stamattina – venerdì 2 aprile 2021 – alle otto, e si concluderà mercoledì 7 allo stesso orario. A questo punto, possiamo passare al nostro approfondimento in merito; avremmo potuto limitarci a mostrarvi le nostre schermate prese per l’occasione, ma come ormai saprete bene, non ci piace fare le cose a metà.

Compagno Felyne – Evento “Monster Hunter Rise” di Super Smash Bros. Ultimate

Il primo in lista è il Compagno Felyne (Spirito di Supporto, Principiante), in virtù del fatto di essere rappresentato qui da tre Pikachu. Lo scenario dove li affronteremo è Il Pianeta Remoto, nella versione Le Rovine (composta, per chi non lo ricordasse, da una piattaforma principale e da tre più piccole). Nello scenario farà capolino uno strumento in particolare: la Trappola, che gli avversari cercheranno di ghermire prima di voi. In aggiunta, i nemici inizieranno lo scontro con una Bob-Omba a loro disposizione. Saranno gli attacchi potenti laterali (↔+A a terra) la strategia principale dei vostri avversari, il che li rende i meno ostici con cui avrete a che fare.

Magnamalo – Evento “Monster Hunter Rise” di Super Smash Bros. Ultimate

Passando oltre, è Magnamalo – presenza fissa nel materiale promozionale di Monster Hunter Rise – la seconda tappa in ordine di guida, perché in Super Smash Bros. Ultimate è Bowser (Spirito combattente, Asso) ad “interpretare” questo personaggio. Se pensate che le brutte notizie si fermino al vostro avversario (che in questo caso è quantomeno da solo), c’è dell’altro. Lo affronterete all’ultimo stadio de Il Castello Assediato, ovvero la piattaforma altalenante sopra la lava. Il nemico è già un personaggio pesante, ma in questo scontro a base di punti vita sarà gigante a inizio scontro e si farà più veloce, aggressivo (attacco) e coriaceo (difesa) alla fine. Lo scontro più arduo dei tre è questo.

Compagno Canyne – Evento “Monster Hunter Rise” di Super Smash Bros. Ultimate

Concludiamo con il Compagno Canyne (Spirito combattente, Astro Nascente), interpretato dal Duo Duck Hunt con uno Spadaccino Mii a fargli compagnia. Lo Spadaccino indossa i costumi DLC se li avete acquistati; noi li abbiamo, quindi non sappiamo come si comporta il gioco per chi non possiede i costumi dedicati al brand. Ad ogni modo, li affronterete alla Piana di Gaur, e inizieranno lo scontro con una Lama letale. Nonostante le dimensioni dell’arena, gli avversari disporranno di maggiore velocità man mano che lo scontro procede. In aggiunta, la IA in questo caso è programmata per effettuare molti attacchi in corsa.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell'evento?