Recensione The Falcon and The Winter Soldier 1x03: Zemo

Nel terzo episodio ritroviamo un personaggio tanto odiato quando magistralmente caratterizzato: Zemo. Ecco a voi la recensione di The Falcon and The Winter Soldier

TITOLO ORIGINALE: The Falcon and The Winter Soldier. GENERE: Supereroi. NAZIONE: Stati Uniti. REGISTA: Kari Skogland. CAST: Sebastian Stan, Anthony Mackie, Wyatt Russell, Emily VanCamp, Don Cheadle, Daniel Brühl. DURATA: 6 episodi, 45/55 min ca. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: 19 marzo 2021

Come abbiamo avuto modo di vedere dai primi tre episodi di The Falcon and The Winter Soldier, la storia è la rappresentazione delle conseguenze post blip, non solo per l’umanità intera, ma anche e soprattutto per gli Avengers. Anthony Mackie e Sebastian Stan ritornano alla grande nei ruoli con cui li abbiamo conosciuti, mostrando un lato più umano che è senza dubbio il punto di forza dell’intera serie.

Tuttavia, questo non significa che le atmosfere dei precedenti film non emergano anche qui, soprattutto se prendiamo in considerazione le scene d’azione (eseguite in modo eccelso). Grazie ad un importante ritorno veniamo subito catapultati indietro, ritrovando lo stile tipico di Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War. Parliamo, cioè, del Barone Zemo interpretato da Daniel Bruhl.

Personaggio familiare ai più, non smette di affascinare per la complicata caratterizzazione: un’indole malvagia che, allo stesso tempo, è mossa da idee quasi condivisibili. Ciò porta lo spettatore a indagarlo nel profondo, finendo per rimanere anch’esso soggiogato alla sua abile mente.

Analizziamo insieme il terzo episodio.

Si delinea la trama | Recensione The Falcon and The Winter Soldier

Con il terzo episodio entriamo nel pieno della narrazione. La trama si evolve e gli eventi iniziano ad essere raccontati più nel dettaglio; tuttavia, emerge fin dai primi minuti un grande limite dell’episodio: la velocità di alcune scene.

Al termine della seconda puntata, abbiamo potuto assistere alla resa dei conti di Sam e Bucky con il nuovo Captain America; i due decidono così di voler scoprire la verità sui Flag-Smashers da soli. Lasciando gli spettatori con un’enorme curiosità scaturita dalla menzione di un vecchio personaggio legato all’MCU: ovvero Zemo.

Senza spoilerare nulla, e non rovinare la visione a nessuno, basta sapere che sì: Zemo torna ad essere un personaggio centrale del racconto. Si ha così la possibilità di conoscere di più sul suo passato, anche grazie ad una maggiore caratterizzazione del personaggio (resa decisamente più nel dettaglio rispetto a quanto fatto nel terzo capitolo dedicato a Captain America).

Ma se Zemo è lo snodo principale su cui ruota l’intera trama dell’episodio, va anche detto che le scene a lui dedicate (o comunque con lui protagonista) risentono di un’accelerazione nella narrazione che fa perdere un po’ il filo del discorso. Si passa da un luogo ad un altro senza neanche accorgersene, così come sono tanti i personaggi introdotti, citati, o comunque presentati come nemici dei quali sicuramente continueremo a sentire la presenza nei prossimi episodi. Un calderone di informazioni che rende dinamica la scena ma che, troppo spesso, confonde.

Sharon Carter

Ma questo terzo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, oltre all’approfondimento sul passato di Zemo e al ritorno di questo stesso, riporta in scena un altro personaggio di cui non si avevano più notizie: Sharon Carter.

Anche nel suo caso veniamo a conoscenza di nuove informazioni, soprattutto legate al lasso di tempo trascorso dall’ultima apparizione in Captain America: Civil War; in seguito alla guerra, anche l’ex agente S.H.I.E.L.D. era stata marchiata come fuorilegge al pari degli Avengers imprigionati.

Il mondo post Blip | Recensione The Falcon and The Winter Soldier

Che la serie tratti implicitamente uno svariato numero di questioni politico/sociali emerge immediatamente. Sono molti gli episodi legati alla comunità afroamericana, soprattutto in merito al rapporto con le forze dell’ordine; ma il razzismo e la discriminazione non sono gli unici temi trattati.

Partendo dalla devastazione causata da Thanos con lo schiocco, fino ad arrivare ad Avengers: Endgame e al ritorno della metà di popolazione svanita, le questioni si ampliano toccando anche l’economia e i dirizzi civili. Ci viene mostrato qualcosa in più sul fantomatico GRC (Global Restoration Council) e su come, in realtà, le azioni di Captain America si contrappongano allo spirito pacifista del movimento che si prefigge di aiutare le vittime della decimazione di Thanos.

Questi nuovi “nemici”, i quali emergono forse più come paladini della giustizia che come malvagi oppositori di un sistema, mostrano subito la falla nascosta dietro la loro lotta per il bene: l’arroganza di poter cambiare il mondo con le proprie leggi, più per tornare ad un ordine prestabilito che per il bene comune.

Conclusioni

La serie, ormai arrivata a metà del suo percorso, si mostra molto vicina all’attualità e sorprendentemente matura tanto nel contenuto quanto nella forma: ottime scene d’azione (ricche di violenza), approfondimenti introspettivi sui personaggi, colpi di scena decisamente importanti ma un pelo eccessivamente veloce nel presentarli.

Ormai possiamo dire con certezza che la commistione di lotta e sentimenti sta portando la serie ad un livello di perfezione come mai prima in un prodotto Marvel.