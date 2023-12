Final Fantasy 7 Rebirth: svelata la durata!

Manca poco per Final Fantasy 7 Rebirth ed è stata finalmente svelata la durata del titolo Square Enix. Scopriamo insieme i dettagli

Il 29 febbraio si fa sempre più vicino. I fan della saga videoludica sono in visibilio e la voglia di saperne di più è tanta. Abbiamo già visto dai trailer pubblicati online che Final Fantasy 7 Rebirth si presenta come un titolo assurdo, sia dal punto di vista grafico che del gameplay. In più, il direttore creativo di Square Enix, Tetsuya Nomura, ha promesso oltre 100 ore di gameplay. Ma cosa sappiamo finora? Beh, è stato confermato che l’ammontare delle missioni secondarie sarà addirittura il doppio rispetto a quelle principali e che dovrete prepararvi a lasciare liberi un notevole spazio in memoria per l’installazione. Ma la campagna principale quanto dura?

Final Fantasy 7 Rebirth: la durata della campagna svelata

Naoki Hamaguchi, co-director alla Square Enix per la saga videoludica cult, ha rivelato a Game Informer che i fan potranno aspettare per Final Fantasy 7 Rebirth una campagna della durata di 40 ore. Comunque, la storia principale è solo una parte del gioco; infatti, qualora vogliate aggiungere le missioni secondarie alla vostra run, allora vi potete aspettare altre 60 ore approssimative di gioco. E le 100 ore di gameplay? Quelle sono per i fan più accaniti che vorranno esplorare ogni piccolo anfratto del nuovo capitolo remake. Final Fantasy 7 Rebirth arriverà sulla PS5 il 29 febbraio 2024.

Comprerete il nuovo capitolo sviluppato da Square Enix? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Per rimanere sempre aggiornati sul mondo videoludico e non, restate sintonizzati su tuttotek.it. Invece, se state cercando qualche chiave di gioco in offerta per smorzare l’attesa, allora vi rimandiamo al sito Instant-Gaming.