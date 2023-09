Paddington 3: Rachel Zegler abbandona il cast?

Rachel Zegler avrebbe abbandonato il cast di Paddington 3 poco prima dell’inizio dello sciopero degli attori, costringendo la produzione a un recasting

Secondo le ultime indiscrezioni spopolate sul web; la giovane attrice Rachel Zegler avrebbe abbandonato il set poco prima dell’inizio delle riprese, rinunciando a prendere parte alla pellicola di Paddington 3.

Immediate le reazioni da parti dei produttori, attivandosi per un recasting per scegliere la sostituta adatta al ruolo. La giovane attrice era stata scelta per vestire i panni di Gina Cabot, figlia di Hunter Cabot (interpretato da Antonio Banderas). Stando a quanto riportato dal rumor, le riprese di Paddington 3 si concluderanno nelle prossime settimane. Al momento la produzione non ha individuato nessun possibile nome per la sostituzione.

Paddington 3: tutti i cambiamenti fino all’abbandono di Rachel Zegler

Oltre l’abbandono al film di Rachel Zegler; la produzione di Paddington 3 ha segnato diversi cambiamenti nel cast tra cui; Emily Mortimer nei panni di Mrs. Brown, ruolo interpretato da Sally Hawkins nei precedenti due capitoli. Tra i nuovi arrivi che affiancheranno Antonio Banderas, figura invece il nome dell’attrice Premio Oscar Olivia Coleman. Impegnata nei panni di Reverenda madre, la Coleman questa volta dovrà sostenere il ruolo di un’arzilla suora, che gestisce la Casa per Orsi in pensione.

Paddington 3 arriverà sul grande schermo a distanza di oltre sei anni dopo la realizzazione del secondo capitolo. La trama vedrà protagonista ancora una volta il simpatico orsetto di ritorno in Peru, pronto a fare visita all’amata zia Lucy, ora in una casa di riposo. Tuttavia, il viaggio sarà ricco di ostacoli pericolosi e forze misteriose, nel lungo percorso della foresta pluviale e sulle cime dei monti peruviani.

Alla regia ci sarà Dougal Wilson, al suo debutto assoluto dietro alla macchina da presa.

In attesa di ulteriori aggiornamenti per la data e il trailer ufficiale, continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdere nemmeno una novità nel mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.