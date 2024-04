Rinnovo Alonso: come cambia ora il mercato piloti di F1

Dopo l’annuncio da parte di Aston Martin del rinnovo di Fernando Alonso fino al 2026, sono tante le incognite che aleggiano sugli altri piloti in scadenza

Tante le incognite, poche ancora le certezze che avvolgono il mercato piloti di F1, sopratuttto dopo il fresco rinnovo di Fernando Alonso con Aston Martin. Sono ben 11 i piloti che andranno in scadenza di contratto a fine 2024, dunque in vista del 2025 potremmo vedere una griglia di partenza trasformata. Il prolungamento dell’asturiano con la Aston ha di fatto messo a tacere le voci che volevano il 42enne approdare alla Red Bull o alla Mercedes. Per ora, le certezze sono rappresentate proprio da Fernando Alonso e da Lewis Hamilton che l’anno prossimo guiderà la Rossa di Maranello subentrando a Carlos Sainz.

Dopo il rinnovo di Alonso in F1 ora sono 11 i piloti in scadenza di contratto

Dicevamo più di metà griglia andrà in scadenza a fine 2024. Tra questi vi è Carlos Sainz, uno dei piloti più in forma della stagione fin qui ancora non ha preso una decisione sul suo futuro. Le pretendenti non mancano di certo, con Sauber che dal 2026 diventerà Audi che spingono sempre più sul pilota madrileno. Il pilota della Ferrari è cercato anche da Red Bull e Mercedes, con quest’ultima che ci sta facendo un serio pensierino. Situazione particolare anche per Sergio Perez che punta ad avere il rinnovo con Red Bull, ma sarà incerto fino alla fine una sua eventuale permanenza.

Poi ci sono altri quattro team che dovranno sciogliere le riserve sulle situazioni contrattuali di entrambi i piloti. Tra questi figura la Racing Bulls, dove se da una parte abbiamo uno Yuki Tsunoda accostato anche alla casa madre Red Bull, dall’altra troviamo un Daniel Ricciardo in versione deludente come ai tempi di McLaren. Sull’australiano incombe l’ombra di Liam Lawson, il quale lo scorso anno debuttò nel Circus al posto di Nyck De Vries. Incognite anche in casa Alpine con entrambi i piloti Pierre Gasly ed Esteban Ocon preoccupati dalla scarsa competitività del team.

Regna il silenzio anche in casa Kick Sauber, al suo penultimo anno in F1 prima di poter essere denominata Audi. Anche qui non si conoscono bene i dettagli dei contratti di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Stesso discorso vale per i due piloti della Haas Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg. Mezze certezze invece in Williams, dove sicuramente Alexander Albon resterà sul proprio sedile, mentre sempre più a rischio è quello di Logan Sargeant che non sta convincendo al suo secondo anno in Formula 1.

