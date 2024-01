Maserati GranTurismo Folgore: eleganza e tecnologia all’avanguardia

Maserati GranTurismo Folgore si presenta come un simbolo dell’eccellenza italiana, unendo prestazioni straordinarie, tecnologia avanzata e un design mozzafiato

La Maserati GranTurismo Folgore fa il suo ingresso sul mercato italiano con un mix di eleganza e tecnologia all’avanguardia. Con un prezzo base di 202.000 euro, questo nuovo veicolo elettrico si distingue non solo per il suo design affascinante, ma anche per le sue prestazioni tecniche di rilievo. Con una lunghezza di 4960 mm, una larghezza di 1957 mm, un’altezza di 1375 mm e un passo di 2929 mm, le dimensioni della GranTurismo Folgore rimangono fedeli al modello a combustione interna. Tuttavia, il peso di 2260 kg, dovuto alla batteria da 92,5 kWh, offre una distribuzione ottimale del peso (50:50), mentre il coefficiente di resistenza aerodinamica, 0,27 migliora rispetto alle versioni Modena e Trofeo. La GranTurismo Folgore è equipaggiata con tre motori elettrici da 408 CV ciascuno, fornendo una trazione integrale permanente. La potenza combinata raggiunge i 761 CV, con un picco di 829 CV in modalità boost, e una coppia massima di 1350 Nm. Con queste specifiche, l’auto può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi e raggiungere i 200 km/h in 8,8 secondi, con una velocità massima di 325 km/h.

Maserati GranTurismo Folgore: autonomia e personalizzazione

La batteria da 92,5 kWh garantisce un’autonomia massima di 425 km con una sola carica. La ricarica rapida in corrente continua a 800V permette di raggiungere dall’20% all’80% di capacità in soli 18 minuti, mentre le colonnine a 400V offrono una potenza massima di ricarica di 50 kW. In alternata, la potenza di ricarica è di 22 kW.

La GranTurismo Folgore offre un’ampia gamma di dotazioni di serie, tra cui il pacchetto estetico con dettagli neri, pinze freno in rame, fari a LED e sospensioni pneumatiche controllate elettronicamente. L’abitacolo vanta due display da 12.3 pollici, connettività avanzata, sedili riscaldabili e sistemi avanzati di assistenza alla guida. Per coloro che desiderano personalizzare ulteriormente la propria vettura, Maserati offre una gamma di accessori e servizi attraverso il programma Fuoriserie. Sono inclusi ventilazione dei sedili, impianto audio Sonus Faber e display head-up. Le colorazioni Fuoriserie per la carrozzeria consentono ai clienti di creare la propria Maserati GranTurismo Folgore su misura.

