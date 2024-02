The Brave and the Bold, Muschietti non dirigerà più la pellicola?

Secondo un nuovo rumor sul mondo DCU, Andy Muschietti non sarà più il regista di Batman the Brave and the Bold

Mesi fa era stato confermato che James Gunn avesse incaricato Andy Muschietti della realizzazione del nuovo film su Batman facente parte del nuovissimo DC Universe, ma stando agli ultimi rumor sulla pellicola, sembra invece che Andy Muschietti non sarebbe più parte del progetto. Il problema principale sembra essere che Muschietti abbia diretto The Falsh, ma il film non ha avuto i risultati sperati. Infatti la pellicola è stata un flop al botteghino e sia il pubblico e sia la critica lo hanno ridicolizzato al momento dell’uscita. Tuttavia Gunn aveva ingaggiato Muschietti molto prima dell’uscita di The Flash, motivo per cui, ora si trova in una posizione alquanto difficile. Sembra che il regista sia stato gentilmente licenziato per una questione puramente legata all’immagine di Gunn e compagnia. Infatti se si vuole far dimenticare al pubblico i recenti disastri del precedente DCEU, non è una buona mossa quella di assumere il regista di The Flash.

The Brave and the Bold, chi sostituirà Muschietti?

The Brave and The Bold è il terzo film del DCU che vede l’ingaggio di un regista. Infatti lo stesso Gunn si occuperà di dirigere Superman Legacy, mentre James Mangold si trova al timone di Swamp Thing. Sappiamo veramente poco riguardo la trama di The Brave and the Bold, ma pare che la trama seguirà Batman impegnato ad imparare a vivere con il suo figlio biologico, Damian Wayne, che poi assumerà l’identità di Robin. Non sappiamo chi si occuperà di sostituire Muschietti, né se il film sarà rimandato a data da destinarsi. Anche se quest’ultima soluzione sarebbe una mossa abbastanza astuta da parte di Gunn. Anche considerando che al momento c’è un altro franchise di Batman in via di svolgimento.

E voi cosa ne pensate? È stata una mossa corretta allontanare Muschietti da The Brave and the Bold? Scrivetecelo in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

