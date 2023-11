Recensione Napoleon: un imperatore potente e fragile

Napoleon, il nuovo film di Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix è ora disponibile in tutte le sale e in streaming, andiamo ad analizzare l’opera in questa recensione e scopriamo se il regista ci sa ancora fare con i film storici

TITOLO ORIGINALE: Napoleon. GENERE: biografico, storico, drammatico, guerra, azione. NAZIONE: Stati Uniti d’America, Regno Unito. REGIA: Ridley Scott. CAST: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim, Catherine Walker, Ben Miles, Ludivine Sagnier, Matthew Needham. DURATA: 158 minuti. DISTRIBUTORE: Scott Free Productions. USCITA CINEMA: 23/11/2023.

Chiunque abbia mai frequentato la scuola dell’obbligo sa benissimo chi è Napoleone Bonaparte, che in questo film diretto da Ridley Scott è interpretato dal talentuoso e magistrale Joaquin Phoenix. Il regista si è messo di nuovo in gioco con i film storici, raccontando la storia di uno dei più grandi personaggi della storia e uno dei più grandi generali che il mondo abbia mai conosciuto. Per quanto ci siano delle inesattezze storiche alle quali alcuni studiosi hanno fatto le loro inarrestabili critiche, a cui Ridley Scott ha prontamente risposto, il film è in ogni caso un mix di spettacolarità e fascino che avvolge l’interpretazione del regista del personaggio che è stato l’imperatore francese, raccontando la sua storia dall’inizio alla fine.

La nascita di una leggenda | Recensione Napoleon

Come abbiamo già detto, Ridley Scott ha voluto raccontare la storia del generale francese sin dall’inizio della sua carriera militare. Come per ogni grande uomo durante le prime fasi della sua carriera, Napoleone è un sognatore, un uomo che cerca di lasciare il segno nella storia combattendo al fianco dei francesi in ogni missione possibile per cercare di aumentare di rango e ottenere una certa reputazione, cosa all’inizio difficile per il giovane. Partendo da un semplice soldato, inizia con lo scorrere delle battaglie (e con tanto sangue e shock) a salire al potere, facendosi nominare inizialmente generale per la sua abilità nel combattimento militare.

Proprio come nella vita reale, Napoleone si fa notare dai grandi membri del governo, iniziando a guadagnare il rispetto degli altri soldati, della Francia e delle donne. Proprio queste ultime saranno il punto di svolta per lui, quando farà la conoscenza di Giuseppina, interpretata dalla bellissima e attrice di talento Vanessa Kirby, che nel film ha un ruolo chiave. La trama, infatti, gira proprio al rapporto che si crea tra i due e all’importanza che la donna ha nella vita del generale francese.

Una donna forte per un uomo fragile | Recensione Napoleon

Quello che rappresenta il personaggio di Giuseppina è il luogo sicuro in cui Napoleone si rifugia dopo ogni battaglia dalla quale torna vittorioso. Napoleone sarà anche molto abile in guerra, con delle tattiche impeccabili e visionarie e una forza di volontà che in pochi hanno, ma la sua forza di volontà è dovuta grazie all’amore della donna della sua vita, che riesce a motivarlo ogni qualvolta nell’uomo sorgano delle incertezze o dei dubbi. Per quanto forte Napoleone potesse essere, era grazie a sua moglie se riusciva ad avere successo e a voler ottenere la gloria ad ogni costo.

Il rapporto dei personaggi di Phoenix e Kirby è ciò su cui si basa principalmente il film, sul come la figura leggendaria di Napoleone sia nata e quali difficoltà abbia affrontato per far sì che arrivasse a ottenere il successo tale da renderlo il primo imperatore francese. Giuseppina rappresenta il lato umano del protagonista, tira fuori ogni sua debolezza e fragilità e al contempo lo rende uno degli uomini più potenti che il mondo abbia mai conosciuto. La chimica tra i due attori si percepisce e tantissimo, sono in una sinergia che poche volte si vede nel cinema e rendono il matrimonio di Napoleone e Giuseppina il punto centrale della pellicola.

Battaglie spettacolari e scenografiche | Recensione Napoleon

Un altro punto che è doveroso analizzare è un altro aspetto della vita di fine 18esimo secolo che caratterizzavano quel periodo storico: le battaglie. Senza una guerra non c’è nessun Napoleone, ecco perché le spettacolari scene di combattimento tra l’esercito francese e quello dei popoli avversari come quello russo, austriaco e inglese non mancano. Ricordiamo che prima di essere un imperatore, Napoleone è un generale militare, e nel film dimostra di esserne uno di tutto rispetto. Mette in mostra le sue tattiche strategiche nel combattimento sfruttando l’ambiente e ingannando i suoi avversari con delle mosse furbe, per poi sfociare nel succo della battaglia. Tanto sangue, violenza e colpi di fucili e cannoni ravvivano la scena, colorando di rosso il terreno.

La regia di queste scene di combattimento sono da veri e propri maestri, d’altronde non potevamo aspettarci altrimenti dallo stesso regista de Il Gladiatore, famoso film con Russell Crowe. Anche qui le battaglie sono vive, lo spettatore riesce a percepire la violenza e l’aggressività di quelle battaglie con armi da fuoco e ogni singolo movimento è ben comprensibile, nonostante in scena ci sia un ammasso di uomini che si uccidono a vicenda. Tutto è ben chiaro, non si crea alcuna confusione e i combattimenti riescono soprattutto ad intrattenere a dovere.

Un uomo, un generale, un imperatore | Recensione Napoleon

Oltre al romanticismo e alle battaglie, ovviamente non poteva mancare anche l’ascesa di Napoleone in politica. Contrariamente a quanto si possa pensare, la politica è un argomento ben trattato, senza tuttavia sfociare in troppi dettagli per mantenere pur sempre alto il livello d’intrattenimento. In ogni caso, non mancano gli eventi più importanti, come la nomina di Napoleone imperatore, la battaglia delle Piramidi, la battaglia di Waterloo, l’esilio sull’isola d’Elba e l’esilio finale sull’isola di Sant’Elena.

Ogni aspetto della vita di Napoleone, tra i più importanti almeno, viene raccontato in maniera chiara senza risultare noioso o pesante, ricordando sempre che non è un documentario, ma un film di guerra. Chi ha studiato Napoleone, quindi, a parte per qualche cambiamento storico creato per adattarsi al genere di film, rimarrà soddisfatto e ricorderà con affetto i tempi in cui ha studiato la figura storica nella propria carriera scolastica.

Francia, esercito, Giuseppina | Recensione Napoleon

Chi è appassionato di storia ritiene che Napoleone sia un personaggio a dir poco affascinante e una figura d’ispirazione per coloro che vogliono lasciare qualcosa al mondo, perché è questo che Napoleone ha fatto, per questo è diventato uno dei capitoli principali dei libri di storia. Ciò che rappresenta il leggendario generale francese è ciò che la brama di potere può causare alla mente di un uomo, fin dove può spingere la forza di volontà, che l’ha reso un uomo da ricordare e da non dimenticare mai.

Ridley Scott è riuscito a raccontare, anche se in chiave di spettacolo cinematografico, ciò che Napoleone ha significato per il mondo intero e per la Francia. I libri di storia ricordano la memoria del più grande personaggio che la Francia abbia mai avuto l’onore di avere, ma anche questo film, Napoleon, anche grazie alla perfetta interpretazione di Joaquin Phoenix, è riuscito ad affascinare il mondo sul suo personaggio, ricordando le grandi imprese che egli ha compiuto.

9 Ridley Scott colpisce ancora! Punti a favore Attori protagonisti azzeccati e con un'ottima chimica

Attori protagonisti azzeccati e con un'ottima chimica Scene di combattimento spettacolari e ben girate

Scene di combattimento spettacolari e ben girate Fotografia ipnotizzante

Fotografia ipnotizzante Chiarezza nella narrazione Punti a sfavore Eventi storici non completamente accurati

