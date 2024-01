Recensione What If…? 2 episodio 8: segnali dal passato

Vi presentiamo la recensione episodio per episodio della stagione 2 di What If…?: ecco la recensione dell’episodio 8

TITOLO ORIGINALE: What If…?. GENERE: animazione. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: A.C. Bradley. CAST: Jeffrey Wright, Karen Gillan, Jude Law, Michael Rooker, Seth Green, Taika Waititi, Michael Douglas, Hayley Atwell, John Slattery, Kurt Russell, Chris Hemsworth, Laurence Fishburne, Sebastian Stan, Atandwa Kani, Jon Favreau, Cate Blanchett, Clancy Brown, Josh Brolin, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Frank Grillo, Jeff Goldblum, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Sam Rockwell, Paul Rudd, Mark Ruffalo, Cobie Smulders, Tessa Thompson, Stanley Tucci, Rachel Weisz. DURATA: 20 minuti per episodio. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: dal 22 dicembre 2023.

Dopo la misteriosa scomparsa nel quinto episodio, si scopre il destino di Captain Carter: la super soldatessa è stata infatti richiamata da un mondo del passato da Scarlet Witch, al fine di scoprire e aiutare a eliminare una misteriosa minaccia di quell’universo. Precisamente, l’universo si trova nel 1602, in un mondo medievale in cui Loki interpreta a teatro l’Amleto e Steve Rogers è sostanzialmente Robin Hood.

Captain Carter e Steve Rogers: una storia senza lieto fine | Recensione What If…? 2 episodio 8

In questa serie, come nella prima, vengono proposti futuri alternativi per i personaggi più (o meno) amati dell’universo cinematografico Marvel. Nell’ottavo e penultimo episodio della seconda stagione rincontriamo tutti i personaggi visti nei precedenti, ma in un’epoca passata. Quattrocento anni fa scoppiamo che Thor è il re di un regno la cui pace è sconvolta da strani squarci nel cielo che fagocitano delle persone. Con l’aiuto di Scarlet Witch, viene richiamata in quel mondo Captain Carter, che coinvolge Tony Stark (che qui è lo scemo del villaggio, data l’estrema estemporaneità delle sue invenzioni) nella ricerca. In suo aiuto interviene anche Steve Rogers, che insieme a Bucky e Ant Man formano una squadra di banditi che ruba ai ricchi per dare ai poveri.

In in un mondo del genere è facile passare dalle stelle alle stalle ed in effetti Captain Carter, da possibile salvatrice, viene additata quale causa delle bizzarre sparizioni che flagellano il regno. Parte così una missione per scoprire il mistero.

Intreccio tra passato e presente

L’episodio è molto interessante e divertente. I molti siparietti tra i personaggi più iconici dell’universo Marvel sono un fan service ben apprezzato, la trama non ne risente e anzi ne trae giovamento. La storia è anche interessante, benché si abbia la sensazione (come del resto per tutta la stagione fin’ora) che si possa sempre osare un po’ di più. La conclusione è degna dell’alto livello dimostrato finora, e apre la strada all’episodio finale. In definitiva un episodio di buon livello che fa crescere la curiosità per il finale di stagione.

7.5 Un tuffo nel 1602 Punti a favore Episodio molto divertente

Episodio molto divertente Si comincia a capire il finale Punti a sfavore Alla fine manca di carattere

