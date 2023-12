Recensione What If…? 2 episodio 5: un nuovo mistero

Vi presentiamo la recensione episodio per episodio della stagione 2 di What If…?: ecco la recensione dell’episodio 5

TITOLO ORIGINALE: What If…?. GENERE: animazione. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: A.C. Bradley. CAST: Jeffrey Wright, Karen Gillan, Jude Law, Michael Rooker, Seth Green, Taika Waititi, Michael Douglas, Hayley Atwell, John Slattery, Kurt Russell, Chris Hemsworth, Laurence Fishburne, Sebastian Stan, Atandwa Kani, Jon Favreau, Cate Blanchett, Clancy Brown, Josh Brolin, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Frank Grillo, Jeff Goldblum, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Sam Rockwell, Paul Rudd, Mark Ruffalo, Cobie Smulders, Tessa Thompson, Stanley Tucci, Rachel Weisz. DURATA: 20 minuti per episodio. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: dal 22 dicembre 2023.

Captain Carter aiuta gli Avengers a vincere la battaglia di New York, ma non riesce a non fare i conti con il passato. In uno sviluppo più o meno parallelo con quello della timeline ordinaria, Captain Carter dopo gli eventi di New York si adopera per eliminare tutte le basi Hydra nel mondo, finché in una di queste non fa la conoscenza di una macchina letale governata da Steve Rogers, oramai quasi del tutto privato della propria coscienza. Lo scontro con questa nuova minaccia non porterà purtroppo a nulla di buono, nonostante gli sforzi e l’iniziale successo.

Cambiano le carte nell’Hydra | Recensione What If…? 2 episodio 5

In questa serie, come nella prima, vengono proposti futuri alternativi per i personaggi più (o meno) amati dell’universo cinematografico Marvel. Nel quinto episodio della seconda stagione la protagonista è (come già accaduto in passato) Captain Carter, che sfida l’Hydra in uno scontro dal quale l’intento è anche quello di salvare Steve Rogers, vittima degli esperimenti più efferati dell’organizzazione criminale. In questo episodio c’è spazio per Vedova Nera e Bucky Barnes, che oramai anziano è a capo dello SHIELD. La scoperta del canonico Captain America all’interno di un robot umanoide letale è solo l’inizio di una serie di sorprese.

Questo episodio spicca per due ragioni: la prima è l’interessante punto di vista che si nasconde dietro lo sviluppo della storia di Captain Carter, che non a caso non si allontana di molto rispetto a quello di Captain America. La seconda ragione è che ritroviamo in questa puntata una dei protagonisti della prima stagione di What If…?, dopo Gamora, in quello che può essere ormai considerato uno schema.

Giro di boa con nuovi interrogativi | Recensione What If…? 2 episodio 5

L’episodio finisce così con un grande dubbio legato al destino di Captain Carter, che svanisce nel nulla lasciando basito anche l’Osservatore. Prende ufficialmente il via, così, la sotto trama che legherà tutti gli episodi stagionali, della quale ancora non è dato sapere i dettagli. Questo è un aspetto senza dubbio positivo di un episodio che spicca come sempre a livello grafico, ma anche per il coraggio che dimostra nelle scelte, una volta tanto, di non salvare tutti. Sale così l’attesa nei confronti dei prossimi episodi che forse potranno spiegare il giallo.

8 Giro di boa Punti a favore Finale sospeso che incuriosisce

Finale sospeso che incuriosisce Non forza un lieto fine Punti a sfavore Poteva essere sfruttata meglio la sotto trama di Vedova Nera

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone come GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.