Prince of Persia: The Lost Crown, rivelata la durata del gioco

Ecco quanto c’intratterrà nel complesso Prince of Persia: The Lost Crown, inatteso e gradito ritorno alle origini dalla durata proporzionata

A quanto ci è parso di capire, Prince of Persia: The Lost Crown sta dimostrando sempre più di essere il revival in cui tanto speravano i fan della serie, oltre a vantare una durata ben proporzionata per quelle che sono le aspettative dettate dall’IP. Nell’anteprima qui sotto, Game Informer riporta che la stima di Ubisoft si aggira sulle venticinque ore, di cui le prime tre sono state esaminate dalla testata straniera. Che la cifra includa solo la storia principale o anche le eventuali quest secondarie, poi, non ci è ancora dato sapere. Se non altro, in ogni caso, pare che i giocatori avranno molto con cui tenersi impegnati. Vi lasciamo al tweet sul profilo ufficiale di Game Informer prima di proseguire.

We played the opening three hours of @princeofpersia: The Lost Crown, and spoke with the team at Ubisoft Montpellier exclusively about The Pit of Eternal sands, the area of the game most inspired The Sands of Time, where time moves backward. https://t.co/STNvPyzwkZ pic.twitter.com/CpJzPNMemu — Game Informer (@gameinformer) January 2, 2024

Venticinque ore di durata per Prince of Persia: The Lost Crown

La conferma pseudo-definitiva (è una stima da parte di Ubisoft, lo ricordiamo) della durata di Prince of Persia: The Lost Crown potrebbe rappresentare il tassello mancante per i fan ancora indecisi. Del resto, il feedback del pubblico è stato ben diverso in base alla piattaforma il cui canale YouTube ha caricato il trailer del gioco. I palati dei giocatori su Xbox e PlayStation si sono rivelati molto meno tolleranti all’idea di un platformer con elementi action-adventure e metroidvania con visuale 2,5D rispetto all’utenza di Nintendo Switch, console da sempre terreno fertile per lo scorrimento laterale. Ne sapremo di più quando la demo uscirà su Xbox Series X, PS5, Xbox Series S, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch settimana prossima, l’11 gennaio, con sette giorni esatti di anticipo sul day one previsto il 18 del mese.

