Thunderbolts: Steven Yeun abbandona il film dei Marvel Studios

La nota star Steven Yeun ha deciso di abbandonare il progetto del nuovo film dei Marvel Studios, Thunderbolts. Scopriamo tutti i dettagli

Secondo gli ultimi avvenimenti riportati da The Hollywood Reporter; il noto volto di The Walking Dead, Steven Yeun, ha deciso di allontanarsi dal film dei Marvel Studios; Thunderbolts. Progetto che vede protagonisti antieroi e villain, avrebbe assorbito il giovane Yeun per il ruolo della figura Sentry, considerato uno dei più potenti del Marvel Cinematic Comics.

Anche se non confermato ufficialmente come volto nel cast; dalle ipotesi individuate, il motivo dell’addio al progetto sarebbe legato allo slittamento delle riprese dovute al grande sciopero dello scorso anno.

Thunderbolts: i primi dettagli sul nuovo film dei Marvel Studios

Dalle ultime notizie rinvenute sul web, le riprese di Thunderbolts sono previste per marzo 2024. Attualmente in fase di realizzazione, la nuova pellicola dei Marvel Studios, vanta tra i nomi presenti nel team: Florence Pugh (nelle vesti di Yelena Belova), Sebastian Stan ( nel ruolo di Bucky Barnes / Soldato d’Inverno), David Harbour (Red Guardian), Wyat Russell (John Walker), Hannah John-Kamen (Ghost), Olga Kurylenko (Taskmaster), Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine), Harrison Ford (Thaddeus Ross) e Ayo Edebiri (il cui ruolo non sarebbe ancora definito).

Sarà ora compito della grande casa Marvel trovare un buon sostituto di Steven Yeun per interpretare la figura di Sentry. In ogni caso, anche se il nome del noto attore non è mai stato confermato, l’allontanamento del progetto potrebbe comportare uno slittamento delle riprese e della data d’uscita.

Nell’attesa di conoscere ulteriori dettagli, continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news nel mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone come GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.