Recensione What If…? 2 episodio 6: protagonista inedita

Vi presentiamo la recensione episodio per episodio della stagione 2 di What If…?: ecco la recensione dell’episodio 6

TITOLO ORIGINALE: What If…?. GENERE: animazione. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: A.C. Bradley. CAST: Jeffrey Wright, Karen Gillan, Jude Law, Michael Rooker, Seth Green, Taika Waititi, Michael Douglas, Hayley Atwell, John Slattery, Kurt Russell, Chris Hemsworth, Laurence Fishburne, Sebastian Stan, Atandwa Kani, Jon Favreau, Cate Blanchett, Clancy Brown, Josh Brolin, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Frank Grillo, Jeff Goldblum, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Sam Rockwell, Paul Rudd, Mark Ruffalo, Cobie Smulders, Tessa Thompson, Stanley Tucci, Rachel Weisz. DURATA: 20 minuti per episodio. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: dal 22 dicembre 2023.

Il Ragnarok si imbatte su Asgard centinaia di anni prima del suo arrivo nella time line ufficiale del MCU. In seguito a questi eventi, il Tesseract precipita sulla Terra. I suoi resti rotti hanno trasformato un lago in un portale che offre l’accesso a un nuovo mondo. Diversi membri della tribù Mohawk, nel corso delle generazioni, hanno attraversato il portale, ottenendo poteri e immortalità dal Tesseract, ma nel farlo si sono anche generate faide interne che hanno costretto gli anziani a maledire la fonte. Questo non ferma però Kahhori, una nuova protagonista dell’universo Marvel.

Kahhori, una nuova eroina | Recensione What If…? 2 episodio 6

In questa serie, come nella prima, vengono proposti futuri alternativi per i personaggi più (o meno) amati dell’universo cinematografico Marvel. Nel sesto episodio della seconda stagione la protagonista è una del tutto inedita nell’universo Marvel. Si tratta di una nativa americana di nome Kahhori, che acquisisce i poteri del Tesseract ed è in grado di sfruttarli per tornare dal luogo paradisiaco in cui viene catapultata alla sua tribù, minacciata dall’arrivo degli spagnoli.

Grazie per l’appunto ai propri nuovi poteri, l’eroina riesce a salvare il suo popolo anche dalla schiavitù e a forzare un trattato di pace con gli spagnoli. L’episodio, anche graficamente, ricorda Avatar (forse anche un po’ troppo) ma bisogna dire che anche nello spazio di pochi minuti riesce a fare appassionare a un nuovo personaggio, che certamente compie una parabola classica e oramai vista e rivista, ma tutto sommato in un modo intelligente anche per l’idea di fondo di fare intrecciare la storia della invasione del nuovo continente.

Il ritorno di Strange Supreme | Recensione What If…? 2 episodio 6

Quasi subito dopo che Kahhori e la tribù Mohawk hanno forzato un trattato di pace tra il Nuovo Mondo e gli spagnoli, Kahhori viene accolta da Strange Supreme, già membro dei Guardiani del Multiverso. Sembra che voglia reclutare l’aiuto di Kahhori per qualcosa che accadrà nel futuro, ma non è chiaro per quale motivo abbia bisogno di lei. Essendo una versione molto più oscura di Stephen Strange rispetto a quella del MCU principale, è difficile dire se le intenzioni di Strange Supreme saranno buone o cattive. Tuttavia, è chiaro che qualcosa di significativo sta accadendo al multiverso, soprattutto dopo il finale dell’episodio precedente, in cui Capitan Carter è stata trascinata in un’altra realtà che ha colto di sorpresa persino l’Osservatore.

Insomma, l’episodio nel complesso è buono come sempre, e l’idea di creare un nuovo personaggio è certamente coraggiosa. Vi è da dire allo stesso tempo che i limiti di tempo di un episodio di una serie tv sono inevitabilmente importanti contrappesi, per cui lo scopo si può dire raggiunto solo in parte. Ma sapendo già che Kahhori tornerà, potremo attendere per un giudizio definitivo.

7 Una nuova eroina per l'MCU Punti a favore La scelta coraggiosa di introdurre un nuovo protagonista

La scelta coraggiosa di introdurre un nuovo protagonista La spettacolare grafica in stile Avatar Punti a sfavore Troppi eventi in troppo poco tempo

