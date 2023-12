AYANEO KUN: la potenza di un PC da gaming sempre a portata di mano!

La casa produttrice Cinese segna la fine del 2023 con il lancio della sua ultima eccellenza: l’AYANEO KUN, un dispositivo con SO Windows con processore AMD Ryzen che sembrerebbe sbaragliare la concorrenza

Presentandosi come la soluzione definitiva per il gaming portatile, Ayaneo Kun viene lanciata sul mercato dalla casa produttrice Ayaneo il 5 settembre dalle ore 15:00 UTC con un prezzo di partenza corrispondente a 999 dollari.

Il nuovo dispositivo offre potenza e qualità eccezionali grazie al processore AMD Ryzen 7 7840U (8C/16T) e al display IPS QHD+ 60hz da 8.4 pollici, il quale, nonostante abbia dimensioni maggiori rispetto a quelle dei suoi concorrenti, non compromette ciò che probabilmente è l’aspetto più importante di un computer portatile: la durata della batteria, che in questo caso è da 75Wh (19500mAh).

AYANEO KUN: alti e bassi per l’attuale handheld più potente sul mercato

secondo i test!

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo offre tre colorazioni differenti denominate White Silk, Black Feather e Silver Wing, e quattro diversi formati riguardanti le dimensioni della RAM LPDDR5X e dell’SSD M.2 2280 PCIe 4.0: 16G + 512G / 32G + 1TB / 32G + 2TB / 64G + 4TB. Inoltre, il computer portatile monta un display con risoluzione 2560×1600, 350PPI ed una luminosità massima di 500 nits. La macchina, costituita interamente da plastica liscia, ha un peso di 950 grammi con dimensioni 312.4*132.5*21.9mm ed ospita una porta USB full size, una porta USB type c ed i sensori di riconoscimento facciale ed ad impronta digitale.

Nonostante le ottime specifiche, questo dispositivo presenta ugualmente disattenzioni importanti da parte del produttore, che, se talvolta risultano soggettive, altre volte sono senza dubbi oggettive: è il caso della frequenza di aggiornamento del display (60hz), che nella maggior parte delle situazioni di uso, risulta limitante nei confronti delle prestazioni del computer, il quale, per quanto sfrutti una scheda grafica integrata della CPU, non ha niente da invidiare ad un comune PC Desktop in termini di framerates.

Altre critiche che l’Ayaneo Kun ha ricevuto dalla community sono: la posizione dei due trackpad, che spesso ricevono un input involontario (dato dalla mano che sta utilizzando i tasti sopra ad essi) andando a rovinare un’ipotetica azione di gioco; oppure la mancanza di una scocca adeguatamente studiata, che, ad esempio, presenti una superficie ruvida che favorisca un buon grip sulla posizione d’appoggio dei due palmi.

Dunque, tirando le somme, gli utenti hanno espresso diverse critiche nei confronti di questo dispositivo, che tuttavia, probabilmente grazie alla sua CPU, rimane in pole position sotto il punto di vista dei benchmark.

AYANEO KUN: parliamo di prezzi…

L’Ayaneo Kun è acquistabile sul sito di indiegogo.com ad un prezzo che va da 999$ a 1699$ dipendente dalla configurazione scelta.

