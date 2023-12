Da un paio di settimane è stato reso disponibile il DLC gratuito di God Of War Ragnarök, in questa guida troverai i migliori trucchi e consigli per God Of War Ragnarok Valhalla!

L’annuncio ai Game Awards del 2023 del DLC gratuito di God Of War Ragnarök (qui trovate tutti gli annunci dell’evento) ha fatto urlare dall’emozione i fan appassionati dell’ultima avventura di Kratos. Tuttavia, al finale mancava qualcosa, qualcosa che segnasse davvero la parola fine a questo capitolo, ed ecco che la Santa Monica Studio letteralmente ci regala un DLC gratuito, dal titolo Valhalla. Questo DLC completa la storia lasciata in sospeso nella campagna principale e aggiunge anche una nuova area di gioco, il Valhalla, per l’appunto. Ma ha qualcosa di diverso: questo dlc è un vero e proprio roguelite, con dei dungeon pieni di nemici da affrontare di continuo, senza tosta, con dei potenziamenti che sbloccheremo man mano che proseguiamo. Molto complicato, soprattutto per chi ai roguelite non ci ha mai giocato, per questo abbiamo deciso di creare questa guida per aiutarti durante il tuo viaggio nel Valhalla.

Fai la scelta giusta | God Of War Ragnarok Valhalla: trucchi e consigli

Una cosa che troverai sempre in ogni “stanza” in cui entrerai sono i forzieri e le porte, ognuno di essi ha un tipo di contenuto al suo interno. I contenuti presenti all’interno del gioco sono 7:

Glifo per vantaggio (ti permette di usare abilità e stili di gioco unici)

(ti permette di usare abilità e stili di gioco unici) Glifo per statistiche (ti permettono di migliorare le statistiche di Kratos, tipo forza, difesa ecc)

(ti permettono di migliorare le statistiche di Kratos, tipo forza, difesa ecc) Glifo per arma (sono dei bonus per le armi)

(sono dei bonus per le armi) Glifo per attacco runico (danno abilità speciali per le armi che si ricaricano)

(danno abilità speciali per le armi che si ricaricano) Glifo misto (un mix di statistiche, attacchi runici e altri bonus)

(un mix di statistiche, attacchi runici e altri bonus) Ripristino (ti consente di recuperare punti vita o punti rabbia)

(ti consente di recuperare punti vita o punti rabbia) Echi effimeri (sono i punti di gioco con i quali potete acquistare potenziamenti temporanei nei dungeon)

Scegli quella che ti conviene di più tra queste 7 opzioni, regolandoti in base a come te la stai cavando durante il tentativo. Ricorda di prendere quanti più echi effimeri possibile e di risparmiarli per i potenziamenti.

Segui i suggerimenti | God Of War Ragnarok Valhalla: trucchi e consigli

All’inizio di ogni tentativo, prima di entrare di nuovo nell’arena, controlla i pilastri all’ingresso. Questi due pilastri, infatti, nella selezione dello scudo e del tipo di rabbia da utilizzare, uno di questi sarà illuminato. Cliccandoci sopra, il gioco ti suggerisce che scegliendo rabbia x e scudo y, il Valhalla ti ricompenserà con sigilli della maestria aggiuntivi. Questi sigilli della maestria sono fondamentali, perché sono la moneta principale del gioco per acquistare potenziamenti definitivi, il che vi renderà più facile il prossimo tentativo. Con questi sigilli, potete infatti aumentare le statistiche di Kratos, tra cui energia, rabbia, pietra della resurrezione, forza, vitalità, difesa e tutte le altre statistiche del personaggio.

Completa gli obiettivi secondari | God Of War Ragnarok Valhalla: trucchi e consigli

Altra cosa fondamentale: durante i tentativi, controlla il diario, troverai una serie di obiettivi da completare, legati alle mosse e alle uccisioni dei nemici. Se completi questi obiettivi, il Valhalla ti ricompenserà con nuove armature, armature che ti permettono di personalizzare il personaggio e di sbloccare dialoghi con le Valchirie. Un modo per aggiungere un tocco personale alla propria partita, ma anche per scoprire di più sulla lore dei personaggi, che per un gioco così bello come questo vale sempre la pena, con i suoi magnifici e misteriosi personaggi. A ogni obiettivo completato, una delle Valchirie si complimenterà con te, per poi chiederti se vuoi ascoltare la loro storia.

Sfrutta bene gli echi effimeri | God Of War Ragnarok Valhalla: trucchi e consigli

Dopo aver affrontato un’orda di nemici in un’arena o due di fila, entrerai in una “camera” più tranquilla, dove puoi scegliere la porta da attraversare (ricordi le famose porte con i simboli dei glifi?). Bene, oltre le porte, c’è anche un altare con il simbolo degli echi effimeri. Da questo altare puoi scegliere i potenziamenti temporanei che ti serviranno nel tentativo: scegli con saggezza. Ricorda che gli echi effimeri non sono infiniti e per riceverne altri devi uccidere i nemici nei dungeons. Il nostro suggerimento è quello di conservare gli echi e spenderli quando ne hai abbastanza per acquistare un potenziamento per la Leviatano, le Lame del Caos o la lancia Draupnir, oltre a potenziare gli attacchi runici e recuperare la salute o la rabbia. Puoi anche spenderli per acquistare delle chiavi che sbloccano aree bloccate di una zona, dove si trovano dei forzieri che contengono altre armature, bonus, vantaggi e i cimeli.

Acquista i potenziamenti | God Of War Ragnarok Valhalla: trucchi e consigli

Il suggerimento che assolutamente devi seguire per riuscire ad andare avanti nel DLC è quello di acquistare i potenziamenti. Se non acquisti potenziamenti, sarà sempre più difficile sopravvivere. Perciò, una volta che sei morto e ritornato sulla spiaggia, va’ agli altari dei potenziamenti. Ce ne sono due: tavola d’influenza (quella con l’insegna blu) e tavola della riflessione (quella con l’insegna rossa, col simbolo greco della Guerra). Con la tavola d’influenza puoi modificare le regole del Valhalla, accedendo per esempio a più sigilli della maestria e dello spirito quando uccidi un prescelto del Valhalla. Con la tavola della riflessione, più semplicemente, aumenti le statistiche di Kratos, quindi più energia, più rabbia, aumento delle statistiche, slot per i glifi e aspetti delle armature. Anche qui, scegli con saggezza le opzioni che più si adattano al tuo stile di gioco.

Non arrenderti!

Inevitabilmente, specie se non hai mai giocato al genere roguelite, all’inizio ti troverai spaesato. Sarà complicato proprio perché non hai i potenziamenti che ti agevolano la partita, per cui i primi tentativi, molto probabilmente, non andranno bene. Morirai più volte, finché non otterrai abbastanza risorse per acquistare i potenziamenti, diventare più forte e andare avanti nei dungeon, accompagnando Kratos nel suo viaggio personale in cui cerca di accettare totalmente il suo passato. Sarà dura, sia per te che per lui, ma unite le forze, lottate insieme, perseverate e arriverete alla fine del viaggio.

Speriamo che questa guida ti sia stata utile. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide e news dai videogiochi! Con questa, ti auguriamo un buon viaggio nel Valhalla!